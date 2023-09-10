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الذكاء الاصطناعى والفتنة الكبرى.. هل يعرف الـ Ai مسلم بن عقيل سفير الحسين؟

9/10/2023 2:39:24 PM
(MENAFN- Youm7) قبل 1400 عام عرفت دولة الإسلام في دولة حكم الخلفاء الراشدين ، واحدة من الفتن التي غيرت التاريخ، وشكلت الكثير من الأوضاع حول مستقبل الدعوة المحمدية، حيث شهد مجموعة من الفتن والقلاقل والإضطرابات والنزاعات حدثت في زمن خلافة عثمان بن عفان وانتهت بمقتله، لكن هذه الاضطرابات لم تنتهي عند هذا الحد، بل أنها زادت في عهد الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه، واستمرت في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان، وربما انتهت شكل صراعاتها الكبير مع استشهاد الإمام الحسين بن على رضى الله عنهما.
التاريخ الإسلامي يعرف هذه الواقعة ما عرف تاريخيا باسم "الفتنة الكبرى" والتي خرجت فيها مئات إن لم يكن آلاف الكتب والدراسات والأبحاث عن دوافعها وأسبابها وكيف بدأت وإلى أين انتهت، لكن هل تعرف برامج الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية الحديثة، شيئا عن تلك النزاعات الكبرى التي وقعت في صدر الإسلام، وإذا بحثنا فيها عن شخصيات مؤثرة لكنها ليست بشهرة الإمامين على والحسين أو معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، هل سيتعرفون عليهم؟
تمر، اليوم، ذكرى استشهاد مسلم بن عقيل، الذى قتل على يد أنصار يزيد بن معاوية فى 10 سبتمبر من عام 680م، وكان الحسين قد أرسله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة منهم، وتقول الكتب إن مسلم بن عقيل هو أول من استشهد من أصحاب الحسين بن على فى الكوفة، وقد عرف فيما بعد بأنه "سفير الحسين"، وكان السؤال التي حاولنا تساؤله هو أنه في الوقت الذي لا تعرف هذه البرامج الكثير عن شخصيات مؤثرة مثل الأديب الكبير خيري شلبي والشاعر أمل دنقل، وبها معلومات خاطئة عن الأديب العربي الوحيد الحائز على جائزة نوبل في الآداب، هل سيعرفون شخصية مثل مسلم بن عقيل لا يعرف العامة من المسلمين الكثير عنها، هل ستعرفها برامج الذكاء الاصطناعى.
الإجابة كانت نعم، بل أن أغلب أن لم تكن كل المعلومات الواردة عنها في البرنامج صحيحة، وعند سؤالنا عن شخصية مسلم بن عقيل، كانت الإجابة:

مسلم بن عقيل هو شخصية تاريخية مهمة في الإسلام، وهو أحد أصحاب الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب. يعتبر مسلم بن عقيل من الشخصيات البارزة في مأساة كربلاء.
في عام 680 ميلادية، توجه الإمام الحسين ومجموعة صغيرة من أتباعه إلى كربلاء في العراق، حيث تعرضوا للحصار من قبل قوات يزيد بن معاوية الأموية. وكان مسلم بن عقيل من الأشخاص الذين رافقوا الإمام الحسين في رحلته إلى كربلاء.
وفيما بعد، تعرض مسلم بن عقيل للعذاب والتعذيب وقتل بوحشية على يد جيش يزيد. يُروى أنه قد استشهد بعد أن تم اعتقاله وتعذيبه بشكل مروع في قصر يزيد بن معاوية في كربلاء.
تاريخ استشهاد مسلم بن عقيل يعتبر حدثًا مأساويًا بالنسبة للمسلمين الشيعة، ويحتفلون بذكراه في الأيام المشهورة بمراسم عزاء وحزن. يُعتبر مسلم بن عقيل رمزًا للوفاء والشجاعة في التضحية من أجل العدالة والحق.

مسلم بن عقيل



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