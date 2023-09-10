Sunday, 10 September 2023 10:08 GMT

باربرا أحدث ترجمات ميسرة صلاح الدين

9/10/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثا الترجمة العربية لرواية "باربرا" للكاتب الاسكندينافي "يورجن فرانتز جاكوبسن" عن دار صفصافة للنشر والتوزيع بترجمة ميسرة صلاح الدين.



تقدم رواية "باربرا" صورة حية لجزر فارو في منتصف القرن الثامن عشر- تلك الجزر التي اشتهرت بالتعامل مع البحارة واستقبالهم من جميع أنحاء العالم- من خلال شبكة معقدة من العلاقات يقع في مركزها "باربرا" الفتاة الفاتنة التي تستغل جمالها وذكائها لتحقيق إغراضها المختلفة عن طريق التلاعب بقلوب
وتسخيرهم لخدمة نزواتها ورغباتها المثيرة. كما تقدم الرواية كذلك صورة غير نمطية لرجال الدين ورجال السلطة والعلاقة بينهم وبين سكان الجزيرة والبحارة الوافدين.












وقد ولد يورغن فرانتز جاكوبسن في توشهافن بجزر فارو
وحظي بمكانة لامعة وغير مسبوقة في الأدب الاسكندينافي وترجمت أعماله للعديد من اللغات وحولت روايته "باربرا" لفيلم سينمائي ناجح.



والملفت إن يورغن فرانتز جاكوبسن قد عاني من غدر حبيبته وتقلباتها العاطفية في فترة كتابته للرواية حتي اعتبرها البعض جزء من سيرته الذاتية وتاريخ لمعاناته في العشق والغرام.



والجدير بالذكر
إن ميسرة صلاح الدين، شاعر وكاتب مسرحي ومترجم، صدر له العديد من الدواوين والمسرحيات الشعرية والغنائية، وحصل على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والعربية، كما شارك في العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية كمؤتمر الأدب السنوي الذي تنظمه جامعة كليفلاند الأمريكية، ومهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي بالشارقة، ومعرض أبو ظبي الدولي للكتاب، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب وغيرها، ترجمت بعض من قصائده للغة الإنجليزية والإيطالية والإسبانية، وقدمت العديد من نصوصه المسرحية على خشبة المسرح، له إسهامات متنوعة في مجال الترجمة حيث ترجم عدد من الأعمال الأدبية الهامة، منها رواية "شوجي بين" الفائزة بجائزة البوكر العالمية للكاتب الأسكوتلاندي دوجلاس ستيوارت و"رسائل ستيفان زفايج"، ورواية "الناقوس الزجاجي" للشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث.







MENAFN10092023000132011024ID1107040892

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث