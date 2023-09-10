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لماذا سيد درويش مجدد الموسيقى؟.. في الذكرى المائة لرحيل فنان الشعب

9/10/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Youm7) تمر هذه الأيام الذكرى المائة على رحيل فنان الشعب خالد الذكر سيد درويش ، أشهر مجددي الموسيقى العربية في العصر الحديث، فكيف كان سيد مجددا؟



هذا السؤال يجيبنا عنه كتاب سيد درويش .. حياته وآثار عبقريته لـ الدكتور محمود أحمد الحفني، ويقول الكتاب :

جاء سيد درويش ليكون قمة هذا التجديد، ذلك أنه لم يجعل همه الأول الانتقال من مقام إلى مقام في "حركة" فنية يطرب لها المستمع وتدل على مهارة المؤلف والمغني، لكنه ساير في ألحانه معاني الألفاظ وصور في نغماته مدلول الكلمات كالحائك الماهر يلبس الشعر ما يناسب تمام المناسبة من الثياب في كلياته وجزئياته.



وهو وإن حافظ في هذه الأدوار على روح "التخت" التقليدية فقد وضع أساس التجددي الذي سارت فيه موسيقى التخت بعد ذلك رويدا رويدا، حتى بلغت ما هي عليه الآن من سيطرة المونولوج والأغاني الخفيفة والإكثار من الآلات ومن اللزمات الموسيقية التي تتخلل الغناء.



وإذ كان فناننا ملحنا عبقريا قبل أن يكون مغنيا حسن الصوت فقد صاغ أدواره في قوالب ذات حبكة فنية لا تترك للمؤدي مجالا للتلاعب بها والتصرف فيها.











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