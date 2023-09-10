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مسلم بن عقيل.. خديعة أطاحت بسفير الإمام الحسين في كربلاء ما الذي حدث؟

9/10/2023 2:39:23 PM
(MENAFN- Youm7) تمر اليوم ذكرى مقتل مسلم بن عقيل ابن عم الإمام
الحسين بن على وسفيره، مقتل هانئ بن عروة أحد أصحاب على بن أبى طالب ومن وجهاء الكوفة وممن ناصروا مسلم بن عقيل وثورة الحسين، إذ قتل فى 10 سبتمبر عام 680م، الموافق عام 60 هجريا.



وقد أرسله إلى أهل الكوفة لأخذ البيعة منهم، وهو أوّل من استشهد من أصحاب الحسين بن علي في الكوفة. وقد عُرف فيما بعد بأنّه (سفير الحسين). يحظى بمكانه مرموقة ومتميّزة في أوساط الشيعة؛ حيث يقيمون له مآتم العزاء في شهر محرّم من كلّ عام، وتعرف الليلة الخامسة من المحرم في المجتمعات العربية الشيعية بليلة مسلم بن عقيل.



وبحسب كتاب " كتاب الثقات 1-5 ج1" لابن حبان البستي، إن أهل الشام بايعوا يزيد بن معاوية ووصل الخبر بالحسين، جمع شيعته واستشارهم فى الأمر، فاكدوا له أنهم يحبون أن يبايعوه، وبيايعته الشيعة، وطلب الحسين من مسلم بن عقيل الذهاب إلى الكوفة لأجل البيعة، وخرج من المدينة وكان معه مسهر الصيداوى، ونالهما التعب الشديد والجهد الجهيد، لأنها أخذا دليلا أخذ طريقا صعبا، فكاد مسلم عقيل يموت عطشا إلى أن دخل الكوفة، فملا نزلها دخل دار المختار بن أبى عبيد، وجاء إليه الشيعة ليبايعون الحسين، وكان والى الكوفة يومئذ النعمان بن بشير، ولاه يزيد بن معاوية الكوفة.



ثم تحول مسلم من دار المختار إلى دار بن هانئ بن عروة، وجعل الناس يبايعونه فى دار هانئ حتى بايع 18 ألف رجل من الشيع، فلما وصل الأمر ليزيد أن مسلما يأخذ البيعة للحسين، كتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد وهو كان فى البصرة، وأمره بقتل مسلم، أو بعثه إليه، فدخل عبيد الله الكوفة حتى نزل القصر واجتمع أصحابه، وأخبر عبيد الله بن زياد أن مسلم بن عقيل فى دار هانئ بن عروة، فدعا هانئا وسأله فأقر به، فهشم عبيد الله وجه هانئ بقضيب كان يده حتى تركه وبه رمق.



ثم ركب مسلم فى ثلاثة آلاف فارس يريد عبيد الله بن زياد، فلما قرب من قصر عبيد الله نظرًا معه فإذا مقدار ثلاثمائة فارس هم الموجودين حوله، وأخذ يلتفت يمينا ويسارا، فإذا بأصحابه يتخلفون حتى بقى معه عشرة أنفس، فقال: "يا سبحان الله غرنا هؤلاء بكتبهم ثم أسلمونا إلى أعدائنا".



عندما علم بنى أمية بوجود مسلم بن عقيل وأنه يدعو الناس لاتباع الحسين، كالعادة اتخذوا موقفا عنيفا هو السعى لقتل مسلم بن عقيل، وبالتالى دس بنو أمية على "مسلم" حتى عرفوا مكانه، فخرج الرجال المدججين بالسلاح ضد رجل واحد، فحاصروه فى الكوفة، بينما هو وحيد لا مأمن له، وعندما عثروا عليه ظل يقاومهم وحده، ولما أجهدتهم بسالته طلب منه قائدهم محمد بن الأشعث أن يتوقف عن القتال ويمنحونه الأمان، فألقوا القبض عليه، وبعد ذلك تنكروا لهذا الوعد وألقوا به من فوق قصر بن زياد فاشتشهد، وظل التاريخ محتفظا له بمكانته.







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