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منزل تحت الماء يوجد به غرف نوم صغيرة ومساحة معيشة.. صور

9/10/2023 2:39:20 PM
(MENAFN- Youm7) إذا كنت تعتقد أن فكرة تواجد البشر على سطح القمر هي خطة مجنونة، فحاول أن تتخيل العيش على عمق 200 متر تحت المحيط، حيث بالكاد يلامس ضوء الشمس وكل ما يمكنك رؤيته هو مساحة سوداء، ويكون الضغط أكبر بحوالي 21 مرة مما هو عليه على السطح.

وفقا لما ذكره موقع " thesun" ، تعد أعماق البحار إحدى البيئات الأقل استكشافًا على وجه الأرض، لذلك على الرغم من هذه الظروف غير الصالحة للسكن بالنسبة للبشر، تعهدت شركة تكنولوجيا المحيطا ببناء محطة دائمة تحت سطح البحر لتمكين الباحثين من العمل بشكل مستمر على هذا المستوى اعتبارًا من عام 2027.


منزل تحت البحر

كانت المرافق تحت الماء مؤقتة فقط في السابق، لكن القاعدة، المعروفة باسم
Sentinel، تعد بأن تكون مركزًا قابلاً للتطوير وإعادة النشر لأبحاث المحيطات.

توجد مساحات للمعيشة والنوم والمطبخ والعمل ذات طراز بسيط ليعيش فيها الباحثون أثناء إقامتهم.

لكن تغير المناخ جعل الباحثين يائسين لحماية المحيط، وللقيام بذلك، يجب عليهم تخطي الرحلة.


منزل أعماق البحار

وأوضح ستيف إيثرتون، المدير التنفيذي للمشروع: "نحن بحاجة إلى الحفاظ على المحيطات، للقيام بذلك نحن بحاجة إلى فهمهم"، مضيفا"تقع المحيطات في قلب العديد من تحديات الأجيال التي يواجهها العالم، كما أنها توفر فرصًا لم نبدأ حتى في فهمها."


منزل تحت الأرض

ولعل وجود قاعدة على عمق حوالي 200 متر سيمنح الباحثين إمكانية الوصول بشكل متساوٍ إلى كل من منطقة الشفق ومنطقة ضوء الشمس، حيث إن المنطقة السفلى من أعالي البحار، حيث يلتقي الضوء والظلام، هي المكان الذي توجد فيه 90% من الحياة البحرية.

كما أن نوعية الحياة في هذه المنطقة المظلمة هي السبب المحتمل وراء تمكن الباحثين من العيش في القاعدة لمدة تصل إلى 28 يومًا فقط في المرة الواحدة.


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