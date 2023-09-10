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تقرير: ولاية فلوريدا تتصدر الولايات الأمريكية فى تركيبات الطاقة الشمسية

9/10/2023 2:39:20 PM
(MENAFN- Youm7) أدركت ولاية فلوريدا إمكاناتها في توليد الطاقة الشمسي ، حيث تصدرت فلوريدا جميع الولايات الأمريكية الأخرى في مجال تركيبات الطاقة الشمسية خلال النصف الأول من عام 2023، وهي في طريقها للتفوق على ولايتي كاليفورنيا وتكساس، أكبر ولايات لتركيب الطاقة الشمسية لعامي 2021 و2022، وذلك لزيادة قدرة الطاقة الشمسية في عام 2023.



ووفقا لما ذكره موقع " techxplore"، تم الإبلاغ عن الأرقام الجديدة في أحدث تقرير لسوق الطاقة الشمسية من
شركة تحليلات الطاقة Wood Mackenzie وجمعية صناعات الطاقة الشمسية.



ويظهر التقرير أن فلوريدا أضافت 2499 ميجاوات من قدرة توليد الطاقة الشمسية خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتجاوز بكثير 1648 ميجاوات أضافتها كاليفورنيا و1292 ميجاوات أضافتها تكساس.



ذكر بيان صحفي صادر عن SEIA أن الزيادة في فلوريدا خلال الأشهر الستة الأولى تجاوزت مقدار القدرة الشمسية التي تم تركيبها على الإطلاق في الولاية خلال عام كامل.



كما أنها تساهم في تحقيق رقم قياسي قدره 32 جيجاوات، ويساوى جيجاوات 1000 ميجاوات، من القدرة الشمسية الجديدة المتوقعة للولايات المتحدة في عام 2023، وهذه زيادة بنسبة 52٪ عن عام 2022.



وتتوقع شركة Wood Mackenzie أن يرتفع إجمالي الطاقة الشمسية التشغيلية في الولايات المتحدة من 153 جيجاوات اليوم إلى 375 جيجاوات بحلول عام 2028.

ويرجع التقرير الزيادة هذا العام إلى تخفيف تحديات سلسلة التوريد المتعلقة بكوفيد-19 والسياسات التجارية التقييدية التي أدت إلى تباطؤ النمو في عام 2022، وقال إن الحوافز المعتمدة كجزء من قانون خفض التضخم تساعد أيضا.



كما أنه من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات الصناعية المحلية الجديدة إلى تحسين ظروف العرض خلال السنوات القليلة المقبلة.



كانت الزيادة في قدرة توليد الطاقة الشمسية في فلوريدا خلال النصف الأول من العام نتيجة للنمو على مستوى المرافق إلى حد كبير، حيث إنه من بين 2499 ميجاوات تمت إضافتها إلى الشبكة، تم تركيب 2159 ميجاوات عن طريق المرافق.







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