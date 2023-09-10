طريقة تغيير مظهرك في Starfield.. خطوة بخطوة
التاريخ
9/10/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) تمنحنا ألعاب تقمص الأدوار الحرية في أن نكون من نريد أن نكون، ولكن في بعض الأحيان في منتصف الطريق خلال المغامرة، نقرر أننا في الواقع نرغب في أن نكون شخصًا آخر لبعض الوقت، وربما يكون هذا مجرد مظهر جديد لمظهر حالى أو تحول كامل إلى شخصية مختلفة، ولحسن الحظ، ففى لعبة Starfield ، بعد الانتهاء من تصميم شخصيتك في قائمة الإنشاء، لن تظل مقيدًا بها إلى الأبد.
كيف تغير مظهرك - Starfield
كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إحدى متاجر Enhance المنتشرة في جميع أنحاء المجرة، ويمكنك العثور على واحدة في المنطقة التجارية في نيو أتلانتس، والشريط الرئيسي في نيون، وفي الشوارع الخلفية لمدينة أكيلا، وسيكلفك ذلك 500 نقطة رخيصة إلى حد ما، ومن هناك ستحصل على التخصيص الكامل لشخصيتك. كما
يمكنك أيضًا العثور على تلك المتاجر في ساحة التسوق الرئيسية في نيون (في فولي ألفا) أو بجوار البرج العملاق في باراديسو (في Porrima II).
ما يمكن تغييره
يمكنك تغيير كل شيء من الجنس إلى لون البشرة إلى شكل الوجه إلى الماكياج، وبمجرد الانتهاء من الأشياء المادية، يمكنك أيضًا تغيير اسم شخصيتك وضمائرها، لكن على الجانب الأخر لا يمكنك تغيير خلفية شخصيتك ولا شيء تفعله هنا يغير مهاراتك ، كما لا يمكنك تغيير سماتك، ولتحقيق ذلك، سيتعين عليك العثور على متجر Reliant Medical.
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