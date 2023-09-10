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طريقة تغيير مظهرك في Starfield.. خطوة بخطوة

9/10/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) تمنحنا ألعاب تقمص الأدوار الحرية في أن نكون من نريد أن نكون، ولكن في بعض الأحيان في منتصف الطريق خلال المغامرة، نقرر أننا في الواقع نرغب في أن نكون شخصًا آخر لبعض الوقت، وربما يكون هذا مجرد مظهر جديد لمظهر حالى أو تحول كامل إلى شخصية مختلفة، ولحسن الحظ، ففى لعبة Starfield ، بعد الانتهاء من تصميم شخصيتك في قائمة الإنشاء، لن تظل مقيدًا بها إلى الأبد.
كيف تغير مظهرك - Starfield

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إحدى متاجر Enhance المنتشرة في جميع أنحاء المجرة، ويمكنك العثور على واحدة في المنطقة التجارية في نيو أتلانتس، والشريط الرئيسي في نيون، وفي الشوارع الخلفية لمدينة أكيلا، وسيكلفك ذلك 500 نقطة رخيصة إلى حد ما، ومن هناك ستحصل على التخصيص الكامل لشخصيتك.

كما
يمكنك أيضًا العثور على تلك المتاجر في ساحة التسوق الرئيسية في نيون (في فولي ألفا) أو بجوار البرج العملاق في باراديسو (في Porrima II).
ما يمكن تغييره

يمكنك تغيير كل شيء من الجنس إلى لون البشرة إلى شكل الوجه إلى الماكياج، وبمجرد الانتهاء من الأشياء المادية، يمكنك أيضًا تغيير اسم شخصيتك وضمائرها، لكن على الجانب الأخر لا يمكنك تغيير خلفية شخصيتك ولا شيء تفعله هنا يغير مهاراتك ، كما لا يمكنك تغيير سماتك، ولتحقيق ذلك، سيتعين عليك العثور على متجر Reliant Medical.



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