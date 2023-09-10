طريقة تغيير مظهرك في Starfield.. خطوة بخطوة

كل ما عليك فعله هو الدخول إلى إحدى متاجر Enhance المنتشرة في جميع أنحاء المجرة، ويمكنك العثور على واحدة في المنطقة التجارية في نيو أتلانتس، والشريط الرئيسي في نيون، وفي الشوارع الخلفية لمدينة أكيلا، وسيكلفك ذلك 500 نقطة رخيصة إلى حد ما، ومن هناك ستحصل على التخصيص الكامل لشخصيتك.

يمكنك تغيير كل شيء من الجنس إلى لون البشرة إلى شكل الوجه إلى الماكياج، وبمجرد الانتهاء من الأشياء المادية، يمكنك أيضًا تغيير اسم شخصيتك وضمائرها، لكن على الجانب الأخر لا يمكنك تغيير خلفية شخصيتك ولا شيء تفعله هنا يغير مهاراتك ، كما لا يمكنك تغيير سماتك، ولتحقيق ذلك، سيتعين عليك العثور على متجر Reliant Medical.



