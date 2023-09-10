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أمازون تطالب المؤلفين بالكشف عن استخدام مواد الذكاء الاصطناعى

9/10/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت شركة أمازو في مطالبة الكتاب الذين يرغبون في بيع الكتب من خلال برنامج الكتاب الإلكتروني الخاص بها بإخبار الشركة مقدمًا أن عملهم يتضمن مواد الذكاء الاصطناعي، حيث أشادت نقابة المؤلفين Guild باللوائح الجديدة، التي تم نشرها، باعتبارها "خطوة أولى مرحب بها" نحو ردع انتشار الكتب التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر على موقع متاجر التجزئة عبر الإنترنت.



وفقا لما ذكره موقع "techxplore"، يخشى العديد من الكتاب أن تؤدي الكتب المصنوعة بالذكاء الاصطناعى مزاحمة الأعمال التقليدية وستكون غير عادلة للمستهلكين الذين لا يعرفون أنهم يشترون محتوى الذكاء الاصطناعي.



وجاء في مقطع تم نشره هذا الأسبوع على صفحة إرشادات محتوى أمازون: "نحن نحدد المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي على أنه نص أو صور أو ترجمات تم إنشاؤها بواسطة أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي".



وتُفرِّق أمازون بين المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتقليدى، والعمل الناتج عن الذكاء الاصطناعي، لكن التأثير الأولي للقرار قد يكون محدودًا لأن أمازون لن تقوم بتعريف الكتب التي تحتوي على الذكاء الاصطناعي علنًا، وهي سياسة قال متحدث باسم الشركة إنها قد تراجعها.



وقالت الرئيس التنفيذي
Mary Rasenberger لنقابة المؤلفين Guild، إن منظمتها تجري مناقشات مع أمازون حول مواد الذكاء الاصطناعي منذ أوائل هذا العام.



وقالت لوكالة أسوشيتد برس: "لم تعارض أمازون مطلقًا طلب الكشف، لكنها قالت فقط إنه يتعين عليها التفكير مليًا في الأمر، وواصلنا دفعها.. نعتقد ونأمل أن يطلبوا في النهاية الكشف العلني عندما يتم إنشاء عمل بواسطة الذكاء الاصطناعي".







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