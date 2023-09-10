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جاسوس فى ريسبشن بيتك.. هل يتجسس عليك التليفزيون والمكنسة وجرس الباب؟

9/10/2023 2:39:19 PM
(MENAFN- Youm7) ازدهرت شعبية الأجهزة الذكية مثل مكبرات الصوت والكاميرات وأجهزة التلفزيون المتصلة على مدار السنوات القليلة الماضية، لكن قد لا يكون أصحابها على دراية بعواقب ملء المنازل بهذه الأدوات التي تعمل بالإنترنت، ويبدو أن العديد من العلامات التجارية المعروفة تجمع معلومات أكثر بكثير مما قد يرغب البعض في الكشف عنه، حتى أن بعض هذه البيانات يتم نقلها إلى شركات مثل Meta (التي تمتلك Facebook) وTikTok.



وتم الاكتشاف المثير للقلق من قبل الفريق في "Which" الذين يقولون إنهم وجدوا شركات يبدو أنها تجمع بيانات أكثر بكثير مما هو مطلوب لكي يعمل المنتج، فعلى سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن مكبرات الصوت Bose ترسل أحيانًا البيانات إلى Facebook ويمكن أن تنتهي الكاميرات - مثل العلامة التجارية Ezviz - بمشاركة المعلومات مع TikTok، بحسب موقع mirror البريطانى.



وفي الواقع، كل علامة تجارية للكاميرات الذكية وجرس الباب قامت Which? بتقييم خدمات التتبع المستخدمة من جوجل، بينما اتصلت Blink وRing أيضًا بالشركة الأم Amazon، ومن الغريب أن منتجات Google Nest تتطلب أيضًا الاسم الكامل والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والجنس.



حتى أجهزة التلفاز الذكية يمكن أن تراقبك في محاولة لتقديم إعلانات مخصصة، وفي حين أن التتبع اختياري ويمكن إيقاف تشغيله، كما وجدت Which? أن LG وSamsung وSony يجمعون ذلك في زر "قبول الكل"، بدلاً من تشجيع العملاء على مراجعة قائمة كاملة من خيارات التتبع ثم قبول الخيارات التي يريدونها أو رفضها.



أولئك الذين لديهم مكبرات صوت ذكية أيضًا ليسوا في مأمن من التتبع على الرغم من أنه يبدو أن البيانات المشتركة أسوأ اعتمادًا على نوع الهاتف الذكي الذي يمتلكه أيضًا.



وتقول Which? إنها وجدت اختلافًا صارخًا في حجم البيانات التي تطلبها مكبرات الصوت الذكية إذا كان المستخدمون يمتلكون هاتفًا يعمل بنظام Android مقابل جهاز Apple iOS، وعلى سبيل المثال، تطلب منتجات Google Nest جهات الاتصال والموقع على نظام Android، ولكنها لا تطلب ذلك على نظام التشغيل iOS من Apple، ويعمل التطبيق بنفس الطريقة على كليهما، لذلك لا يبدو أن البيانات الإضافية التي تم جمعها على Android ضرورية.



وقال مدير السياسات والمناصرة: "لقد دفع المستهلكون بالفعل ثمن المنتجات الذكية، في بعض الحالات آلاف الجنيهات، لذا فمن المبالغة أن يضطروا إلى الاستمرار في" الدفع "بمعلوماتهم الشخصية، "لا ينبغي للشركات أن تجمع بيانات أكثر مما تحتاج إليه لتقديم الخدمة المعروضة، خاصة إذا كانت ستدفن هذه المعلومات المهمة في شروط وأحكام مطولة.



"يجب على أن يفكر في تحديث المبادئ التوجيهية لحماية المستهلكين بشكل أفضل من التخلي عن غير قصد عن مساحات ضخمة من بياناتهم الخاصة دون أن يدركوا ذلك."







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