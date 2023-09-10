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المجلس الأوروبي: نمضي قدما مع الرياض لتحقيق أهدافنا - جريدة الوطن السعودية

9/10/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في مدينة نيودلهي بالهند، أمس، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي والسعودية سوف يمضيان قدمًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في منصة ((إكس))، أن اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في نيودلهي، أعطى دفعة للعلاقات الثنائية بين الاتحاد والسعودية.
كما التقى ولي العهد برئيسي البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأرجنتين ألبرتو فرنانديز على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، وجرى استعراض العلاقات بين السعودية والبلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها ولي العهد على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، التقى الأمير محمد بن سلمان بالرئيس التركي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية التركية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى ولي العهد أيضا برئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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