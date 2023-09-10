المجلس الأوروبي: نمضي قدما مع الرياض لتحقيق أهدافنا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/10/2023 2:38:19 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، في مدينة نيودلهي بالهند، أمس، رئيس المجلس الأوروبي السيد شارل ميشيل.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية والتعاون القائم بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.
كما تم بحث الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة حيالها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأكد شارل ميشيل أن الاتحاد الأوروبي والسعودية سوف يمضيان قدمًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه في منصة ((إكس))، أن اللقاء على هامش قمة مجموعة العشرين التي انطلقت أمس في نيودلهي، أعطى دفعة للعلاقات الثنائية بين الاتحاد والسعودية.
كما التقى ولي العهد برئيسي البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والأرجنتين ألبرتو فرنانديز على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، وجرى استعراض العلاقات بين السعودية والبلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها ولي العهد على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، التقى الأمير محمد بن سلمان بالرئيس التركي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية التركية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى ولي العهد أيضا برئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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