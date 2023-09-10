طيران ايزي جيت يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة
التاريخ
9/10/2023 2:37:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، عن بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل.
وأضاف في بيان اليوم الأحد، أن تسيير 4 خطوط جديدة للمملكة، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.
وأوضح، أن الخطوط الجديدة التي ستبدأ القدوم للأردن في الموسم الشتوي (تشرين الثاني - آذار)، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية.
وبين أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة.
وأشار إلى أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.
وأكد عربيات، الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الطيران وما يحققه من إيرادات تصل إلى الخزينة، عبر ضريبة المبيعات من الفنادق والمطاعم والمتاجر في المناطق السياحية، ومساهمته في زيادة الطلب على المنتج السياحي والمشغّلين كالدليل السياحي ووسائل النقل المختلفة، إلى جانب توفير فرص تشغيلية مباشرة أو غير مباشرة تدعم المشغل المحلي أيضا.
-- (بترا)
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