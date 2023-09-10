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الاستثماري يرعى مؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الأمن السيبراني

9/10/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاستثماري (INVESTBANK) – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة – عن تقديم رعايته الفضية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC 2023)، الذي عقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت في الأردن خلال الفترة 4-5 أيلول(سيتمبر) الحالي، بتنظيم من الشركة المتخصصة في معارض ومؤتمرات معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن).
وتأتي رعاية الاستثماري (INVESTBANK) الفضية لهذا المؤتمر، في إطار التزامه بدعم الفعاليات والمؤتمرات التي تسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن السيبراني في المنطقة، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في مواجهة التهديدات الإلكترونية المتطورة.
من جانبه، قال مدير عام الاستثماري (INVESTBANK) منتصر دواس: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث المهم وأن نقدم الرعاية الفضية لمعرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني. نحن نؤمن بأهمية دعم التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع والأمن، ونسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال الحيوي."
وأكد دواس، حرص والتزام الاستثماري (INVESTBANK) بدعم الابتكار في قطاعات الدفاع والأمن السيبراني، مبيناً أن هذه الرعاية تعكس دور البنك في دعم رحلة التحول الرقمي وتطوير الأمن الإلكتروني في المملكة، وترسخ مكانته كشريك استراتيجي في تمكين وتطوير الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمعرض سوفكس أحمد الطويل، عن شكره وامتنانه للاستثماري على تقديمه رعايته للحدث. وأضاف: "نعتبر الاستثماري شريكاً استراتيجياً لنا وداعماً مهما لنجاح هذا المعرض والمؤتمر. إن دعم البنك يعكس التزامه بتعزيز قطاع الدفاع والأمن السيبراني وحرصه على بناء جسور التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص."
ومن المتوقع، أن يشهد مؤتمر AIDTSEC الذي يعقد كل عامين، مشاركة واسعة من الشركات الرائدة في صناعة التكنولوجيا الدفاعية والأمن السيبراني، فضلاً عن حضور خبراء ومختصين عالميين من مختلف أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم عقد جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات والتهديدات السيبرانية والتحليل الضخم للبيانات وغيرها من المواضيع ذات الصلة.



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