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17 % زيادة الدفع عبر الهاتف في آب

9/10/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






ارتفعت قيمة حركات الدفع عبر الهاتف بنسبة 17.4 % خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك".
وبلغت القيمة الإجمالية لحركات الدفع عبر نظام "جوموبي" بواسطة المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية في المملكة، خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 309 ملايين دينار مقارنة مع 263 مليونا في الشهر الذي سبقه.
وأظهر التقرير نمو قيمة المدفوعات عبر نظام "جوموبي" بنسبة 119 % في شهر آب (أغسطس) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت قيمة المدفوعات 141 مليونا آنذاك.
وبين التقرير أن عمليات التحويل النقدي سيطرت على الحصة الكبرى من قيمة الحركات المالية عبر "جوموبي" في شهر آب (أغسطس) الماضي وبنسبة تصل إلى 85 % من القيمة الإجمالية للحركات بحوالي 262.2 مليون دينار.
وأشارت الأرقام الواردة في التقرير إلى أن عمليات السحب استحوذت خلال شهر آب (أغسطس) على نسبة 8.8 % من القيمة الإجمالية، مسجلة حوالي 27.3 مليون دينار.
وبحسب التقرير الرسمي، سجلت حركات الإيداع عبر المحافظ الإلكترونية ما قيمته 16.3 مليون دينار، مستحوذة على نسبة 5.3 % من القيمة الاجمالية.
وذكر التقرير، أن المشتريات شكلت خلال شهر آب (أغسطس) الماضي أقل من 1 % من إجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام عندما حققت حوالي 2.9 مليون دينار فقط.
و"جوموبي"، هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.
وبالنسبة لأعداد الحركات المنفذة عبر النظام، يكشف التقرير أن مستخدمي نظام "جوموبي" نفذوا قرابة 2.58 مليون حركة دفع خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، شكلت حركات تحويل الأموال منها أكبر نسبة بحوالي 88.6 % من إجمالي عدد الحركات.
ووفقا للتقرير، فقد زاد عدد حركات الدفع عبر نظام "جوموبي" على أساس شهري بنسبة 18.4 % مقارنة بعدد الحركات المسجل في الشهر السابق، عندما بلغ عددها قربة 2.18 مليون حركة دفع.
وأظهر التقرير أن عدد الحركات عبر نظام "جوموبي" زاد بنسبة بلغت 148 %، مقارنة بعددها المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي عندما سجلت قرابة 1.04 مليون حركة.
وعلى صعيد متصل، تكشف البيانات عن نمو عدد مستخدمي نظام "جوموبي" الالكتروني للدفع الفوري، ليسجل بنهاية شهر آب (اغسطس ) أكثر من مليوني مستخدم، مقارنة مع حوالي 1.87 مليون مستخدم في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لأرقام التقرير، فقد استحوذ الأردنيون على 86.6 %، من إجمالي مستخدمي المحافظ الإلكترونية، فيما كان 13.4 % من غير الأردنيين.
ولدى تقسيم المستخدمين وفقا للجنس، أظهر التقرير أن الذكور شكلوا نسبة 53.9 % من إجمالي عدد المستخدمين نهاية شهر آب (اغسطس) والنسبة الباقية 46.1 % كانت للإناث.



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