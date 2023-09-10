Sunday, 10 September 2023 10:07 GMT

تراجع الإنتاج المحلي من النفط 12 %

9/10/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وأنتج الأردن 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.
وشكل النفط الذي أنتجه الأردن 0.17 % من حاجته، فهو يحتاج إلى 150 ألف برميل يوميا ينتج منها 257 برميلا.
وبلغ مجموع الإنتاج المحلي من النفط خلال السنوات الخمس الماضية نحو 217.53 ألف برميل إذ كان حجم الإنتاج نحو 9.7 ألف برميل في 2020 و 5.08 ألف في 2018، بينما تشير الأرقام، إلى أن حجم الإنتاج في 2019 كان صفرا.
وتقارب حاجة الاردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.
أما بالنسبة لإنتاج الغاز، فقد بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021.
وكان حجم الإنتاج في الفترة 2018 إلى 2020، ما مجموعه 3.3 مليار قدم مكعبة و3.5 مليار قم مكعبة و 5.3 مليار قدم مكعبة على التوالي.
ووفقا لهذه الأرقام أيضا، بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو ) 5382 ( مليون قدم مكعبة، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعبة، والتي ساهمت بنسبة 1.8 % من توليد الطاقة الكهربائية للعام 2022.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء، فيما وصل معدل إنتاج حقل الريشة 32 مليون قدم مكعبة يوميا وفقا للوزارة.
ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعبة.
وتضمنت خطة شركة البترول الوطنية للأعوام (2020-2030)، أنها تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميـا في العام 2030".
وتتضمن هذه الخطة الشركة لهذه الفترة تتضمن برنامجا لحفر55 - إلى 70 بئر جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
وكانت وزارة الطاقة قالت في وقت سابق: "إن الحكومة حددت سعر بيع الغاز المنتج من حقل الريشة بين 3 دولارات (الحد الأدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) و6 دولارات (الحد الأعلى)".
وأوضحت الوزارة في دراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط CNG والغاز الطبيعي المسال LNG، أن هذه الأسعار حددت على أن يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية، ووفقا لماهو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري.
وفي آخر سعر نشرته الوزارة، فإن سعر بيع غاز الريشة للقطاع الخاص الشهر الحالي يبلغ 5.081 دولار لكل مليون وحدة شاملا الضريبة الخاصة. ووفقا للدراسة المعدة من قبل شركة تدقيق "المعيار لتدقيق الحسابات"، تتم إضافة الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 % بحسب قرار مجلس الوزراء.



MENAFN10092023000072011014ID1107040872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث