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الأراضي والمساحة تؤخر إصدار تقرير الثلث الثاني للتداول لأسباب فنية

9/10/2023 2:37:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






فيما تأخر إصدار تقرير الثلث الثاني للتداول العقاري بالمملكة للعام الحالي، رأى مستثمرون في قطاع الإسكان أن حركة التداول على العقار بالفترة المعنية وتتزامن مع وجود المغتربين بالإجازة الصيفية شهدت "ضعفا" بعكس التوقعات، معيدين ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للمغتربين ببلاد الاغتراب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا وحالة التردد وعدم اليقين.
في هذا السياق، كشف مصدر مطلع في دائرة الأراضي والمساحة أن تأخير إصدار تقرير حجم التداول العقاري يعود إلى إعادة النظر في معايير مؤشرات التداول باحتساب الرسوم إلى جانب مساحات التداول بدلا من الاكتفاء بمعيار الرسوم فقط.
مما يعني أن دائرة الأراضي والمساحة تعمل على تحديث مؤشراتها فيما يتعلق بحركة التداول في قطاع العقار وفقا لأحدث الأساليب العالمية وبما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، علما بأن نشرة حجم التداول التي تتولى إصدارها دائرة الأراضي والمساحة تعد محط أنظار المواطنين والمستثمرين لتحديد واقع الإقبال لا سيما وأنها تظهر حتى جنسيات المتداولين في القطاع بيعا وشراء بالإضافة الى المساحات خصوصا فيما يتعلق بمساحات الشقق.
وبين المصدر لـ"الغد" أن المعايير الجديدة "أكثر دقة في إظهار مؤشرات حجم التداول العقاري من كافة النواحي".
ووفق آخر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة تراجع حجم التداول العقاري في الثلث الأول من العام 2023 بنسبة 1 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022، علما بأن دائرة الأراضي تنشر في العادة نشراتها بشكل شهري لكن التحديث وتؤخر إصدار تقرير الثلث الثاني يعود للأسباب الفنية بناء على تطوير مؤشرات جديدة تتضمنها نشرة دائرة الأراضي وأهمها حجم التداول في قطاع العقار.
وتحدثت الدائرة عن انخفاض حركة بيع العقار بالأردن 5 % في الثلث الأول من 2023.
وأشارت إلى تراجع بيوعات الشقق بنسبة 12 % بالثلث الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وانخفضت أيضا، حركة بيوعات غير الأردنيين 17 % في الثلث الأول من 2023.
وفي المقابل، ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالثلث الأول 2023 بنسبة 6 % لتصل إلى 81.5 مليون دينار مقارنة بالثلث الأول من عام 2022.
وأسهم وجود المغتربين الأردنيين في البلاد خلال الشهور القليلة الماضية بتحسن حركة التداول للعقار "لكن بأقل من التوقعات" على الشقق التي تباع للمرة الأولى و"بشكل جيد" على المنازل والشقق والعقارات من مالكيها الفرديين حسب مستثمرين في قطاع الإسكان وخبراء في العقارات.
وأرجع مستثمرون في قطاع الإسكان في أحاديث منفصلة لـ"الغد" ضعف حركة التداول خلال فترة وجود المغتربين في البلاد العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة للمغتربين في بلاد الاغتراب من ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأردنية وحالة التردد وعدم اليقين.
وأشاروا إلى أن عددا كبيرا من المغتربين أرجأوا عمليات الشراء لأعوام أخرى انتظارا لانخفاض أسعار الفائدة أو انخفاض أسعار العقار في حال انخفاض أسعار المدخلات في هذا القطاع ومن أهمها الإسمنت والحديد.
رئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأسبق المهندس زهير العمري بين أن الإقبال على شراء الشقق والمنازل التي تباع لأول مرة هذا العام "كان أقل من الأعوام الماضية"، مشيرا إلى أن ضعف الإقبال والذي كان دون التوقعات "يعود الى اوضاع المغتربين في الخليج من حيث ثبات دخلهم وارتفاع كلف المعيشة في بلاد الاغتراب فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة في البنوك الأردنية".
وبين العمري أن أسعار العقار في الأردن "بقيت ثابتة" منذ سنوات و"لم تنخفض او ترتفع" اذ لا يستطيع المستثمرون في قطاع الإسكان تخفيض الأسعار بسبب ارتفاع أسعار المدخلات خصوصا مادتي الإسمنت والحديد.
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المغتربين الذين كانوا يعتزمون شراء عقارات أجلوا الإقدام على هذه الخطوة بانتظار تحسن أوضاعهم في الخليج وانتظارا لانخفاض أسعار الفوائد البنكية أو أسعار الشقق.
واتفق النائب الأسبق لرئيس مجلس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس منير أبو عسل مع العمري، في أن إقبال المغتربين "كان دون التوقعات وأقل من الأعوام الماضية".
ورأى أبو عسل أن الظروف الاقتصادية للمغتربين الاردنيين في دول الجوار ليست في أحسن أحوالها ما انعكس على قدرتهم الشرائية.
واعتبر أبو عسل أن فوائد القروض البنكية عالميا بسبب سياسات الفيدرالي الأميركي "أصبحت خارج نطاق المعقول ما أدى إلى ضعف السوق العقاري وغيره من القطاعات الاقتصادية، ما انعكس على المواطن والمغترب وحتى على المستثمرين في القطاع على حد سواء. فمن يعتزم شراء عقار يؤجل بانتظار انخفاض أسعار الفائدة وانتهاء الدورة الانكماشية في ظل أن المنتج المعروض ليس رخيصا بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي ترتفع باستمرار".
وأشار أبو عسل إلى أن مستثمري قطاع الإسكان طالبوا الحكومة بعقد اجتماعات وورش نقاشية للوصول الى حلول للمعيقات في وجه هذا الاستثمار "إلا أن ذلك لم يحصل باستثناء تقدم طفيف جدا في هذا المجال".
ودعا أبو عسل إلى ورش نقاشية تضم القطاعين العام والخاص في قطاع الإسكان، وتقديم حوافز للإسكان لمن يشتري شقة لأول مرة بمساحات 150 مترا مربعا في المحافظات كما هو معمول به في كثير من دول المنطقة، وتخفيض أسعار الإسمنت والحديد أو السماح باستيراده. مؤكدا أن أسعار الإسمنت والحديد في دول الجوار أدنى بكثير منها في الأردن.
وقال إنه تم تقديم مذكرة لإحدى الحكومات تتضمن وجود 37 معيقا يؤثر على الاستثمار في قطاع الإسكان "لم يتم الاستجابة أو التعاطي معها أو حل سوى نزر يسير منها".
وأكد أبو عسل أهمية قطاع الإسكان للاقتصاد الوطني خصوصا أنه يرتبط بـ 55 قطاعا وبأكثر من 170 مهنة ارتباطا مباشرا، مشيرا إلى أن ارتفاع نسب البطالة من أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأن ازدهار قطاع الإسكان يسهم في الحد من البطالة وتحسين دورة السوق وبالتالي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ونسب النمو.
من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لشركة "عقاري جو" محمد عبدالخالق أن إقبال المغتربين على شراء الأراضي "كان جيدا" وأن الإقبال على شراء المزارع والفلل والشقق من المالكين مباشرة كان أفضل من السنوات السابقة خصوصا من قبل المغتربين في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد أن الإقبال على شراء الأراضي والعقارات المستخدمة سابقا "كان كبيرا هذا العام وبدأ الإقبال مبكرا (منذ شهر رمضان) مقارنة مع الأعوام السابقة إذ وصل حجم مكالمات الاستفسارات عن العقارات يوميا إلى نحو 400 مكالمة خصوصا للعقارات في مناطق طريق المطار وبدر ومن المالكين مباشرة لينخفض عدد المكالمات بعد عودة المغتربين إلى بلدان الاغتراب إلى نحو 20 مكالمة".




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