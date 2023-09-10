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الاتحاد يحسم لقب المحترفات بتعادله مع الأرثوذكسي

9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






ضمن فريق الاتحاد الفوز بلقب دوري المحترفات للمرة الأولى في تاريخه، بعد تعادله مع نظيره الأرثوذكسي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية للبطولة.
وبلغ رصيد الاتحاد في صدارة الترتيب 27 نقطة، فيما وصل الأرثوذكسي للنقطة 22 في المركز الثاني، علما بأن الاتحاد فاز على الأرثوذكسي بمرحلة الذهاب بهدف نظيف، وتعادل الفريقان في لقاء الإياب بدون أهداف.
وكان فريق عمان اف سي قد خطف المركز الثالث من نظيره النصر، بعد أن تفوق عليه أول من أمس بثلاثية نظيفة، ليصبح في رصيد اف سي 15 نقطة، فيما تجمد الرصيد النقطي للنصر عند 13 نقطة، وخضع فريق الاستقلال للراحة خلال الجولة، علما بأنه يمتلك برصيده نقطة واحدة وفي المركز الخامس والأخير.
وينتظر الاتحاد تتويجه باللقب الأسبوع المقبل في ختام البطولة، بعد أن أتم جميع مبارياته، حيث سيلاقي الأرثوذكسي نظيره النصر في الجولة الأخيرة، ويواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال.
وأشرك المدير الفني لفريق الأرثوذكسي سالم القرا بصفة أساسية كل من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، سلوى خليل، شذى سهاونة، جيليان مورغان، انشراح حياصات، ناومي أنيما، ميرا عطاري، لونا المومني ورحمة جافارو.
ودفع المدير الفني لفريق الاتحاد جويل كورنيللي بتشكيلة مكونة من شيرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، لانا فراس، نور زوقش، زينة حازم، إيناس الجماعين، لين البطوش، روزبهان فريج، ليلى إسكندر وتقى غازي.
وبدأ الاتحاد الشوط الأول بضغط عال سعيا للتقدم بالنتيجة وقطع شوط كبير نحو اللقب، ونجح الفريق في تسجيل الأسبقية عند الدقيقة 26 من زمن المباراة، عندما منحت اللبنانية إسكندر كرة على طبق من ذهب للين البطوش، التي راوغت الدفاع قبل مخادعتها حارسة مرمى الأرثوذكسي.
ومع انطلاقة الشوط الثاني، كشر الأرثوذكسي عن أنيابه بحثا عن تعديل الكفة ومحاولة التقدم لاحقا، لتأتي الكرة الرأسية التي أطلقتها مورغان بالعارضة، فيما نجحت زميلتها الغانية رحمة جافارو في تعديل الكفة قبل دقيفة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للقاء.
وحصلت لاعبة الاتحاد روزبهان فريج على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بحسب اختيار اللجنة الفنية من اتحاد الكرة.



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