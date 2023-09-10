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فندق رونالدو في مراكش يصبح ملجأ للناجين من زلزال المغرب

9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أقدمت إدارة فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وقائد نادي النصر السعودي، في مدينة مراكش المغربية على موقف إنساني نبيل اتجاه الناجين من الزلزال المدمر، الذي ضرب المغرب، الجمعة، مخلفاً أزيد من ألف وفاة وأعدادا كبيرة من المصابين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمراكش التابع لمجموعته تحت اسم "بيستانا سي أر 7"، تجاوب مع عشرات السياح في المغرب، الذين نجو من الزلزال، بعدما قضوا ليلتهم في الشوارع.

وأوضح المصدر نفسه أن المتضررين بحثوا عن مأوى لساعات، بعدما تلقوا تطمينات من السلطات المحلية بإمكانية العودة للبيوت والفنادق، لتتجاوب إدارة فندق النجم البرتغالي مع اتصالاتهم وتمنحهم بهو الفندق لاستغلاله، وهو الذي يُعتبر من الفنادق الفاخرة بمدينة مراكش، قبل أن تمنحهم تسهيلات كبيرة في حجز غرف خاصة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن السياح الذين التحقوا بفندق كريستيانو رونالدو معظهم من إسبانيا، وقد استحسنوا مبادرة إدارة الفندق والمساعدة الكبيرة التي قدمتها لهم قبل حجز تذاكر عودتهم إلى بلدانهم، بعدما عاشوا لحظات صعبة أثناء الهزة الأرضية التي عرفتها عدد من المدن المغربية، وكان مركزها منطقة الحوز ضواحي مراكش.

جدير بالذكر أن حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت، الجمعة وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز، ارتفعت إلى 1037 وفاة و1204 إصابات، من بينها 721 إصابة خطيرة، وذلك حسب حصيلة وزارة الداخلية المغربية إلى حدود الساعة الواحدة مساء من يوم السبت بالتوقيت المحلي للمملكة.

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