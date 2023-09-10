فريق الشرقية بطلا للبطولة العسكرية للجيوجيتسو
التاريخ
9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - توج ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للجيوجيتسو، بعد منافسات قوية كشفت عن نجوم في هذه اللعبة.
ورعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد رعد عيسى العمايرة فعاليات البطولة التي أقيمت بمشاركة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية.
و حصل على كأس البطولة فريق المنطقة العسكرية الشرقية بمنافسة من فريق قيادة الحرس الملكي الخاص.
و جاءت النتائج على النحو التالي :
ضمن وزن 56 كغم
الأول عيسى عادل مفضي ( المنطقة العسكرية الشرقية)
الثاني خالد عواد محمد ( المنطق العسكرية الوسطى)
الثالث صالح محمد صالح ( المنطقة العسكرية الشمالية)
ثالث مكرر عبد الله إبراهيم عبد ( الحرس الملكي)
وزن 62 كغم
الأول سعيد عبدالله عايد ( شرقية)
الثاني محمد عمر حديدي ( حرس ملكي)
الثالث رائد محمد ثلجي (وسطى)
ثالث مكرر محمود محمد مرشد (شمالية)
وزن 69 كغم
الأول خالد عودة احمد (حرس ملكي)
الثاني انس فرحان محمد (وسطى)
الثالث إسلام سليمان نهار (شرقية)
ثالث مكرر محمد علي محمد (شمالية)
وزن 77 كغم
الأول عناز احمد قويدر (شرقية)
الثاني علي سميح محمد (حرس ملكي)
الثالث أسامة عبد اللطيف فريج (وسطى)
ثالث مكرر ايمن إسماعيل محمد (شمالية)
وزن 85كغم
الاول مخلد عودة احمد (حرس ملكي)
الثاني يزن محمود موسى (وسطى)
الثالث احمد عارف عبد الرحمن (شرقية)
ثالث مكرر علي خلف مفلح (شمالية)
وزن 94 كغم
الاول عبدالكريم عمر علي (شرقية)
الثاني خالد عواد محمد (وسطى)
الثالث محمد احمد يوسف (شمالية)
ثالث مكرر علي محمد طه (حرس ملكي)
وزن +94 كغم
الاول غالب عودة احمد (شرقية)
الثاني سالم احمد سالم (وسطى)
الثالث تامر سمير محمد (شمالية)
ثالث هاني علي عويدات (حرس ملكي)
MENAFN10092023000072011014ID1107040868
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.