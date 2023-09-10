المصاطفة يحرز برونزية الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه على لاعب التشيلي توماس فيراير 9-2، اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي المقامة حاليا في العاصمة الايرلندية دبلين.
ويخوض لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة مساء اليوم، المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم .
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