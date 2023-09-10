الاتحاد الألماني لكرة القدم يقيل المدرب فليك من منصبه

الاتحاد الألماني لكرة القدم يقيل المدرب فليك من منصبه
التاريخ
9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية يوم الأحد.
وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا يوم السبت، وقبل مواجهة فرنسا وديا أيضا استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.
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