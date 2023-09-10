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الاتحاد الألماني لكرة القدم يقيل المدرب فليك من منصبه

9/10/2023 2:36:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم إقالة هانز فليك من تدريب المنتخب الوطني الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية يوم الأحد.

وتأتي الإقالة بعد الخسارة 4-1 أمام اليابان وديا يوم السبت، وقبل مواجهة فرنسا وديا أيضا استعدادا لاستضافة بطولة أوروبا 2024.



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