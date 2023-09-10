صما يتجاوز اتحاد الرمثا بكرة الأولى

صما يتجاوز اتحاد الرمثا بكرة الأولى
التاريخ
9/10/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- حقق فريق صما فوزا مهما على نظيره فريق اتحاد الرمثا بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم الرمثا، بافتتاح مباريات الأسبوع الثاني من دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم.
ليصبح رصيد صما 3 نقاط، ويتجمد رصيد اتحاد الرمثا عند النقطة الثالثة.
وتتواصل منافسات الأسبوع، يوم غد الإثنين، حيث
يستقبل السرحان على ملعبه نظيره الجزيرة في مواجهة قوية، تقام عند الساعة الخامسة مساء، وفي التوقيت نفسه، يلعب الجارين العربي والطرة على ملعب الأمير هاشم، ويشهد ملعب البتراء لقاء اليرموك وعمان اف سي عند الساعة السادسة مساء.
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