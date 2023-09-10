ذهبية للمصاروة وبرونزية للمصاطفة في الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
9/10/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - توج لاعب المنتخب الوطني
للكراتيه حسن المصاروة بالميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب الفرنسي إنزو بيرثون في المباراة النهائية لوزن تحت 75 كغم اليوم في اختتام منافسات الجولة الاخيرة من الدوري العالمي في العاصمة الإيرلندية دبلن.
كما ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية البرونزية
لوزن تحت 67 كغم بعد فوزه على لاعب التشيلي توماس فيراير.
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