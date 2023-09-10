Sunday, 10 September 2023 10:06 GMT

سباليتي يلوم الأرضية السيئة على تعادل إيطاليا

9/10/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تصفيات يورو 2024






أكد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا، أن لاعبيه لم يتمكنوا من تمرير الكرة جيدا بسبب حالة الملعب السيئة، خلال مواجهة مقدونيا الشمالية التي انتهت بالتعادل 1-1 أول من أمس، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
وقال سباليتي في تصريحاته لقناة راي سبورت الإيطالية:"حدثت المعاناة عندما أصبحت المباراة فوضوية، لم نكن مستعدين لإعادة خلق الصلابة الدفاعية، لذلك كان لاعبو وسط مقدونيا يستعيدون الكرة في كثير من الأحيان".
وأضاف: "مع ذلك، الفريق لعب مباراة جيدة، ويمكننا العمل على تحسين الأمور. لم نسمح للخصم بالكثير من الكرات لكننا افتقرنا للصبر لنمرر بالشكل الصحيح عندما كان أمامنا الوقت والمساحة لفعل ذلك".
وتابع: "علينا دراسة هذه المباراة والعمل على المفاهيم التي لم تعمل جيدا، ستكون إعادة مشاهدة المباراة قيمة إجراء الحصة التدريبية نفسها، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل مع الجودة، إذ كان الخصم يدافع بـ5 لاعبين، ولم يكن ممكنا التمرير بجودة عالية على هذا العشب وفي ظل حالة الملعب".
وأكمل سباليتي: "سيتعين علينا تغيير عدد قليل من اللاعبين بالمباراة المقبلة، اضطررت إلى إخراج من حصلوا على بطاقات صفراء، وتمنيت لو أضفنا المزيد من القوة الهجومية عبر الدفع براسبادوري، لكن لسوء الحظ سجلوا هدف التعادل في وقت متأخر جدا (الدقيقة 80) ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للرد".
من جهته، تقدم إليف إلماس، نجم وسط نابولي ومنتخب مقدونيا الشمالية، باعتذاره إلى الجميع، بسبب أرضية ملعب المباراة.
وقال إلماس في تصريحات لقناة "راي سبورت" الإيطالية: "إنها نتيجة رائعة، لأننا لعبنا على أرضية ملعب مخزية بكل صراحة".
وأضاف، "لا يمكنني سوى الاعتذار إلى الإيطاليين ولأوروبا بأكملها، لا يمكنك لعب كرة قدم على مثل هذا الملعب، لقد كانت مشكلة أيضًا بالنسبة لنا كما كان بالنسبة لإيطاليا".
وتابع: "لقد رأيت العديد من الأشياء التي قام بها سباليتي معنا في نابولي، لذلك كنا مستعدين لمواجهته، كنت معه لمدة عامين، لذلك أعرف بعض الأشياء".
يذكر أن إيطاليا عقب التعادل، رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة، كما بلغ منتخب مقدونيا النقطة الرابعة أيضًا بالمركز الخامس.
ساوثجيت غير قلق
في سياق متصل، أبدى مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، ارتياحه من التعادل مع أوكرانيا 1-1 أول من أمس، ضمن المجموعة ذاتها بتصفيات كأس أوروبا 2024، رغم اعترافه بمشاكل الفريق من ناحية خلق الفرص.
ورغم التعادل في بولندا، بقي المنتخب الإنجليزي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، مع تبقي 3 مباريات للفريق.
وقال ساوثجيت في تصريحات للقناة البريطانية الرابعة: "إنه مكان صعب للغاية للقدوم إليه، يمكنك أن تشعر بالأجواء، وهي مناسبة فريدة من نوعها".
وأضاف: "لقد سيطرنا على المباراة، وقمنا بتهدئة الأجواء كثيرًا من خلال السيطرة، لم نخلق ما يكفي من الفرص. إذا كان هذا هو الحال عليك التأكد من عدم خسارة المباراة، حتى تتمكن من العودة بالنتيجة والحصول على نقطة مهمة جدا".
وتابع: "عندما تمتلك هذا القدر من الكرة، فإنك ترغب في خلق المزيد من الفرص، لكن اللعب الهجومي لم يكن جيدًا اليوم".
وعن كايل ووكر الذي أحرز هدف التعادل، قال ساوثجيت: "لقد قام بالتغطية على جناح سريع للغاية، إنه يستخدم الكرة بشكل جيد وأظهر رباطة جأش كبيرة أمام المرمى. إنه لاعب مهم جدًا لمجموعتنا".
وتحدث ساوثجيت عن أداء هاري كين صانع الهدف، وقال: "كان من الصعب الدخول بين الخطوط، وفي كثير من الأحيان كان لاعبونا يخرجون من منطقة الجزاء، لكن عندما يتمتعون بجودة مثل هاري، فإن ذلك يمكن أن يؤتي ثماره في بعض الأحيان".
وحول أداء مارك جويهي، قال المدرب: "لقد كان اختبارًا رائعًا لقلب دفاع شاب. لقد اجتازه بشكل جيد حقًا، ورباطة جأش كبيرة ولم يبدو منزعجًا أبدًا".
من جانبه، أكد ووكر، أن التعادل مع المنتخب الأوكراني لا يعد أمرا مقلقا، وقال في تصريحات للقناة البريطانية الرابعة: ""نقطة واحدة خارج ديارنا، نحن في وضع جيد في المجموعة. سيكون من الصعب دائمًا القدوم إلى هنا".
وعن تسجيله هدفه الأول مع منتخب إنجلترا في مباراته الدولية رقم 77، قال ووكر: "لقد كان أمرًا مريحًا. أن تمثل بلدك وأن تكون محظوظًا كما كنت لمرات عديدة، كان ذلك في ذهني، ولكن الآن حققته أخيرا". وأضاف: ""لقد لعبت مع هاري كين لعدد من السنوات حتى الآن، وأعلم أنه يحب العودة عميقًا ورصد تلك المسافة. لقد رأيت الفجوة. أنا سعيد لأنني أستطيع المساهمة، ولكن وظيفتي الرئيسية هي إيقاف الأهداف".
وأشاد ووكر بزميله كين قائلا: "إنه يظهر مدى ذكاؤه كلاعب كرة قدم، ويمكنه العودة للخلف واللعب كمهاجم رقم تسعة. نحن بحاجة إلى أفضل نسخة من هاري كين".
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، أصبح ووكر اللاعب رقم 450 الذي ينضم لقائمة هدافي المنتخب الإنجليزي عبر تاريخه.
وأضافت الشبكة، أن ووكر صار أيضا اللاعب الذي يحتاج لوقت أطول من أجل تسجيل هدفه الأول مع المنتخب الإنجليزي، حيث جاء هدفه في مباراته الدولية رقم 77.
في السياق ذاته، بات ووكر في عمر 33 عاما و104 أيام، ثاني أكبر لاعب سنا يسجل هدفه الأول مع المنتخب الإنجليزي، منذ جيمي مور الذي جاء هدفه الأول في مرمى السويد وعمره 34 عاما و10 أيام، في أيار (مايو) العام 1923. -(وكالات)



MENAFN10092023000072011014ID1107040861

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث