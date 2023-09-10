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فضيحة جديدة للمنتخب الألماني تطيح بفليك من منصبه

9/10/2023 2:36:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



واصل منتخب ألمانيا نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه هانز فليك، بسقوطه المدوي على يد اليابان وديا بنتيجة 1-4، أول من أمس، ضمن تحضيراته لبطولة كأس أوروبا 2024، التي يستضيفها على أرضه الصيف المقبل.
وتلقى المنتخب الألماني ثالث هزائمه المتتالية، ليدق ناقوس الخطر قبل البطولة المرتقبة.
وأدت الهزيمة إلى إقالة فليك من منصبه أمس، وفقا لما أعلنه الاتحاد الألماني، الذي أضاف ان مدير المنتخب الألماني ودي فولر، سيتولى تدريب الفريق مؤقتا في المباراة الودية المقبلة أمام فرنسا، قبل البحث عن مرشح جديد لتولي المنصب.
وعلق فليك على الهزيمة بعد المباراة، قائلا: "نشعر بخيبة أمل بالغة، واليابان تملك فريقا رائعا، ولم نستطع اللعب بدفاع مترابط، إضافة إلى فشلنا في خلق الفرص للتسجيل".
ورغم ذلك، أشار المدرب الألماني إلى بداية فريقه للمباراة بشكل جيد، قبل أن يسجل المنتخب الياباني من أول فرصة سنحت له، مضيفا: "كان هناك القليل من الدعم الجماهيري داخل الملعب".
وأقر فليك بأحقية اليابان في الفوز، مشيرا إلى ارتكاب فريقه مجموعة من الأخطاء الفردية، التي كلفته الخسارة.
وبسؤاله عما إذا كان المدرب الأنسب لقيادة "المانشافت"، أجاب: "أظن ذلك، لكنني أدرك أن هناك الكثير من التغييرات في عالم كرة القدم، ولا يمكنني معرفة ما سيحدث".
وأتم: "من جانبي، أرى أنني برفقة الطاقم الفني نحاول بذل قصارى جهدنا من أجل إعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة، وأظن أننا نعمل بشكل جيد، وكذلك أرى أنني المدرب الأنسب".
ويكتفي منتخب ألمانيا بخوض المباريات الودية في الوقت الراهن باعتباره البلد المنظم لـ"يورو 2024"، وسيواجه نظيره الفرنسي وصيف بطل كأس العالم يوم غد، لكن خطر التعرض لمسيرة كارثية في النسخة المقبلة لكأس أمم أوروبا، أمر لا يمكن استبعاده أبدا.
وصنفت صحيفة "بيلد" المدرب فليك بأنه "جاهل" بعد فشله في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، وشهدت تلك المسيرة خسارة الماكينات أربع مرات.
من جانبه علق الأسطورة لوثار ماتيوس بالقول إنه "يشك" في إمكانية استمرار دعم اتحاد الكرة الألماني للمدرب.
ورفض فولر بعد انتهاء المباراة، منح دعمه الكامل إلى فليك، لكنه ألمح إلى أن سيحاول إنقاذ نفسه على الأقل من خلال المواجهة أمام فرنسا في دورتموند.
وأشار فولر في تصريحات لمحطة "ار تي ال" بعد المباراة، "أنا مصدوم بعض الشيء، لم نعد ننتمي إلى الطبقة العليا بعد الآن".
وأوضح جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ قائلا: "عندما لا نقدم الجودة المطلوبة داخل الملعب طوال هذه الفترة الطويلة، علينا أيضا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا نتمتع بالفعل بالجودة العالية على الأصعدة كافة".
وانهالت الانتقادات اللاذعة على المنتخب الألماني بقيادة فليك، من قبل وسائل الإعلام المحلية.
وعنونت صحيفة "بيلد" الشهيرة في عددها الصادر أمس، "عار عليكم!"، فيما تحدثت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليومية الكبرى في ميونيخ عبر موقعها الإلكتروني عن "كارثة أخرى".
وبدورها، كتبت صحيفة "فرانكفورت ال جماين تسايتونج" عبر موقعها الرسمي "الرؤية الألمانية للرعب"، مع صورة للوحة الإعلانات في ملعب فولفسبورج الذي استضاف الودية والنتيجة 1-4.
بالنسبة لصحيفة بيلد، التي تحدثت عن منتخب "محرج ببساطة" في صفحتها الأولى، فإن "معجزة" فقط ضد فرنسا، بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة قطر 2022، مساء غد في دورتموند ما تزال قادرة على إنقاذ رأس المدرب فليك من مقصلة الإقالة، بيد أن الاتحاد الألماني وضع حدا لهذه المسألة وأصدر قرار الإقالة مبكرا.
ومنذ نهاية آذار (مارس) 2022، وحتى منتصف أيلول (سبتمبر) 2023، لعبت ألمانيا 17 مباراة رسمية وفازت في أربع فقط. في حين أن هوية المنتخبات التي فازت عليها تعكس المستوى الحالي لـ "دي مانشافت" هي البيرو 2-0، كوستاريكا 4-2، عُمان 1-0 وإيطاليا 5-2.
وفي حال استثنينا المنتخب الإيطالي، بطل أوروبا 2021 الغائب عن النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس العالم والذي يمر بدوره بمرحلة صعبة، فإن ألمانيا فازت فقط على منتخبات من الدرجة الثانية.
من ناحيته، قال قائد المنتخب لاعب خط الوسط إلكاي جوندوجان عقب الخسارة: "ربما ينبغي علينا أن نقول إننا حاليا، من ناحية أسلوب اللعب، لسنا على مستوى منتخب مثل الذي واجهناه هذه الأمسية. ادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".
وعندما سئل عما إذا كان ما يزال يثق في مدربه، أضاف لاعب برشلونة الإسباني "نعم. في مرحلة ما، لا يتعلق الأمر بالمدرب فحسب، بل أيضا بالمنتخب".
وضمن السياق ذاته، توصلت "فرانكفورت ال جماين تسايتونج" إلى استنتاج "مع الهزيمة أمام اليابان 1-4، وصلت حقبة هانز فليك إلى الحضيض. وفي النهاية، لا يبقى سوى الحكم: ليس على المستوى".
لكن يبدو أن ألمانيا اعتقدت أنها وصلت إلى الحضيض نهاية آذار (مارس) الماضي أمام بلجيكا، حين تعرضت لخسارتها الأولى 2-3 أمام "الشياطين الحمر" منذ العام 1954! أو حتى خلال الهزيمة أمام كولومبيا في منتصف حزيران (يونيو) 0-2 على ملعب "فيلتنس أرينا" في غيلسنكيرشن، غير أن رجال المدرب فليك يواصلون الغرق ولمس أعماق القاع أكثر فأكثر مباراة تلو الأخرى.
تواجد المنتخب الألماني في المربع الذهبي لجميع البطولات الكبرى طوال عقد كامل، تحديداً بين الأعوام 2006 و2016 (ثلاث بطولات كأس العالم وثلاث بطولات أوروبية، وبلغ المجد بتتويجه بمونديال البرازيل 2014). ولكن مذاك، لم يعرف سوى خيبات الأمل مع أفضل نتيجة له بلوغه دور ثمن النهائي في كأس أوروبا 2021.
واشتهرت الكرة الألمانية في السابق، بإعداد المواهب عبر منتخبات الشباب، إلا أنها حالياً تمر بأزمة نظام عميقة. فبعد احتلال "دي مانشافت" المركز الثاني في الألعاب الأولمبية في صيف 2016 في ريو، لم يتمكن من تجاوز الدور الأول في ألعاب طوكيو بعد خمس سنوات.
والأسوأ من ذلك، أدى الفشل الذي رافق مغامرة منتخب الشباب ما دون 21 عاما في كأس أوروبا 2023 (خرج من دور المجموعات) إلى غياب ألمانيا عن أولمبياد باريس 2024. في حين أن التتويج باللقب الأوروبي لمنتخب ما دون 17 عاماً بمواجهة فرنسا هذا الصيف لم يجلب سوى القليل من البلسم إلى القلب.
بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم، إصلاح النظام الكروي، والذي يتضمن بشكل خاص إلغاء التصنيف في بطولات الشباب، للسماح للأندية بتطوير اللاعبين من دون ضغوط الهبوط إلى مستويات أدنى.
غير أن هذا القرار لم يحصل على الإجماع، إذ انتقد نائب رئيس الاتحاد المحلي للعبة ورئيس بوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، إحدى أقوى الشخصيات في عالم الكرة المستديرة الألمانية، بشدة هذا المشروع الفيدرالي، خوفاً من فقدان القدرة التنافسية، ما دفع رئيس الاتحاد بيرند نويندورف إلى إعادة صياغته على الفور. -(وكالات)



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