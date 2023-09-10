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دوري اليد يدخل مرحلة حاسمة باكتمال أضلاع المربع الذهبي

9/10/2023 2:36:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
بلال الغلاييني






مع اكتمال أضلاع المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بانضمام فريقي العربي والحسين إربد إلى فريقي السلط والأهلي، فإن البطولة دخلت في مرحلة المنافسات الحاسمة، وستكون لقاءات المربع الذهبي في غاية الأهمية، وستحمل معها الندية والإثارة، خصوصا في المباراتين اللتين تجمعان السلط والأهلي باعتبارهما الأفر حظا والأقرب لبلوغ منصة التتويج، حيث يملك كل فريق 13 نقطة، وهي النقاط التي حملها الفريقان في المرحلة الأولى من الدوري، حسب ما تنص عليه التعليمات.
فريقا العربي والحسين إربد سيخوضان لقاءات المربع الذهبي وسط محاولات منهما لقلب الأوراق والتوقعات، فكل فريق لديه 8 نقاط، حصل عليها في المرحلة الأولى من المنافسات، وهما يطمحان في تحقيق النتائج القوية والإيجابية سعيا منهما للبقاء في دائرة المنافسة وتحصيل مركز يليق بتاريخهما مع اللعبة.
وكانت الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الأولى قد شهدت تعادل فريقي السلط والأهلي 23-23، وفوز الكتة على القوقازي بنتيجة 40-28، وفوز الحسين على يرموك الشونة بنتيجة 46-31، وفوز العربي على كفرسوم بنتيجة 35-26.
وحسب التعليمات تقام لقاءات المربع الذهبي من مرحلتين (الذهاب والإياب)، حيث تبدأ الجولة الأولى يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا العربي والسلط عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ثم يلتقي فريقا الحسين إربد والأهلي عند الساعة الثامنة مساء بذات الصالة.
بالمقابل، تبدو لقاءات المرحلة الثانية لتحديد المراكز من الخامس ولغاية الثامن واضحة المعالم بنسبة كبيرة، بات فريق يرموك الشونة على بعد خطوة من مغادرة الدرجة الأولى والعودة إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، كونه يدخل هذه المرحلة برصيد خال من النقاط، في الوقت الذي يحتاج فيه فريق القوقازي إلى تحقيق الفوز في كافة لقاءاته وانتظار ما ستسفر عنه بقية اللقاءات لضمان بقائه بين الكبار، حيث يملك حاليا نقطتين، بينما يملك فريقا الكتة وكفرسوم 6 نقاط.
وينتظر أن يحدد اتحاد اللعبة مواعيد لقاءات هذه المرحلة في غضون اليومين المقبلين، علما بأن اللقاءات تقام من مرحلة واحدة فقط.
وقرر اتحاد اللعبة مشاركة منتخبي الشباب والناشئين في منافسات الدوري بنتائج غير محتسبة، وذلك ضمن برنامج الإعداد الفني الخاص بهما، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الرسمية المقبل، حيث شارك المنتخب الوطني للشباب في المرحلة الأولى من الدوري، وخاض لغاية الآن أربع مباريات أمام السلط والقوقازي وكفرسوم ويرموك الشونة، وسيواصل مشاركته مع الفرق التي تأهلت إلى المربع الذهبي، فيما المنتخب الوطني للناشئين سيخوض لقاءات مع الفرق التي حصلت على المراكز من الخامس وحتى الثامن.
مع ختام لقاءات المرحلة الأولى من منافسات الدوري، سجل اللاعبون في الجولات السبع الماضية (28) مباراة 1708 أهداف، حيث سجل في الجولة الأولى 263 هدفا، وفي الجولة الثانية سجل 234 هدفا، وفي الجولة الثالثة 245 هدفا، وفي الجولة الرابعة 231 هدفا، وسجل في الجولة الخامسة 221 هدفا، وفي الجولة السادسة 262 هدفا، فيما سجل في الجولة السابعة والأخيرة 252 هدفا.



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