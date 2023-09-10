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حرثا وعمان في مواجهة قوية للظفر بـسوبر اليد للسيدات

9/10/2023 2:36:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ينشد فريقا حرثا وعمان الفوز في المواجهة التي تجمع بينهما عند الساعة السادسة من مساء اليوم في لقاء كأس السوبر للسيدات في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والذي يعتبر باكورة البطولات النسوية للعام الحالي 2023.
المباراة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة كون الفريقين يضمان الكثير من العناصر الجيدة، والتي لها الباع الطويل في خوض مثل هذه المواجهات الحاسمة، إضافة إلى وجود نسبة كبيرة من اللاعبات في صفوف المنتخب الوطني، واللواتي شاركن في العديد من البطولات العربية والآسيوية.
الفريقان كثفا من تحضيراتهما الفنية طيلة الفترة الماضية، في الوقت الذي عمد فيها المدربان إياد العقيلي (حرثا) ومحمد فضل (عمان) إلى تدعيم صفوف فريقهما بعدد من اللاعبات، إلى جانب وجود مجموعة من اللاعبات صاحبات الخبرة والشابات.
وأنجز اتحاد اللعبة الترتيبات الفنية والإدارية كافة، لإقامة هذه المباراة وإخراجها بالصورة المثالية التي تستحقها، خصوصا وأنها تجمع فريقين كبيرين لهما الباع الطويل مع كرة اليد النسوية.
من ناحية أخرى، تنطلق اعتبارا من يوم الإثنين المقبل منافسات دوري أندية دوري السيدات للموسم الحالي بمشاركة فرق (حرثا وعمان وكفرسوم والفجر والبتراء)، حيث تقام البطولة وفق نظام الدوري الكامل من مرحلتين (الذهاب) والإياب، في الوقت الذي اعتمد فيه الاتحاد ملاعب الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، والحسن الرياضية بإربد، والأمير محمد بالزرقاء مكانا لإقامة لقاءات البطولة كافة.
ويذكر أن فريق حرثا هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، التي جرت العام العام الماضي.



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