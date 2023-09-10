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فريق الشرقية بطلا للبطولة العسكرية للجيوجيتسو

9/10/2023 2:36:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ظفر فريق المنطقة العسكرية الشرقية بلقب بطولة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للجيوجيتسو، بعد منافسات قوية كشفت عن نجوم في هذه اللعبة.
ورعى مدير الاتحاد الرياضي العسكري العميد رعد عيسى العمايرة فعاليات البطولة التي أقيمت بمشاركة فرق تمثل وحدات وتشكيلات القوات المسلحة الأردنية. وحصل على كأس البطولة فريق المنطقة العسكرية الشرقية بمنافسة من فريق قيادة الحرس الملكي الخاص.
وجاءت النتائج على النحو الآتي:
ضمن وزن 56 كغم
الأول: عيسى عادل مفضي (المنطقة العسكرية الشرقية).
الثاني: خالد عواد محمد ( المنطق العسكرية الوسطى).
الثالث: صالح محمد صالح ( المنطقة العسكرية الشمالية).
الثالث مكرر: عبد الله إبراهيم عبد ( الحرس الملكي).
وزن 62 كغم
الأول: سعيد عبدالله عايد (شرقية).
الثاني: محمد عمر حديدي (حرس ملكي).
الثالث: رائد محمد ثلجي (وسطى).
الثالث: مكرر محمود محمد مرشد (شمالية).
وزن 69 كغم
الأول: خالد عودة احمد (حرس ملكي).
الثاني: انس فرحان محمد (وسطى).
الثالث: إسلام سليمان نهار (شرقية).
الثالث مكرر محمد علي محمد (شمالية).
وزن 77 كغم
الأول: عناز احمد قويدر (شرقية).
الثاني: علي سميح محمد (حرس ملكي).
الثالث أسامة عبد اللطيف فريج (وسطى).
الثالث مكرر ايمن إسماعيل محمد (شمالية).
وزن 85كغم
الأول: مخلد عودة احمد (حرس ملكي).
الثاني: يزن محمود موسى (وسطى).
الثالث: احمد عارف عبد الرحمن (شرقية).
الثالث مكرر: علي خلف مفلح (شمالية).
وزن 94 كغم
الأول: عبدالكريم عمر علي (شرقية).
الثاني: خالد عواد محمد (وسطى).
الثالث: محمد احمد يوسف (شمالية).
الثالث مكرر: علي محمد طه (حرس ملكي).
وزن +94 كغم
الأول: غالب عودة أحمد (شرقية).
الثاني: سالم احمد سالم (وسطى).
الثالث: تامر سمير محمد (شمالية).
الثالث مكرر: هاني علي عويدات (حرس ملكي).



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