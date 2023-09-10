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احتراف جماعي للاعبات ومدربات أردنيات بالدوري السعودي.. ملاحظة لمدرب الوحدات

9/10/2023 2:36:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة






نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
احتراف جماعي للاعبات ومدربات أردنيات بالدوري السعودي
 تفيد المعلومات أن مدربات ولاعبات أردنيات، في طريقهن للاحتراف في الدوري السعودي لكرة القدم للسيدات، خاصة في فريقي العروبة والفتح.
ويتوقع أن تشهد نهاية دوري المحترفات لكرة القدم، احترافا جماعيا للاعبات ومدربات أردنيات، من عدة أندية محلية مثل عمان اف سي وغيره من الأندية إلى الدوري السعودي للسيدات الذي يسعى لاستقطاب محترفات لرفع سوية الدوري.
وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات سعودية مع لاعبات أمثال إيناس الجماعين ولينا المعايعة وغيرهن من اللاعبات والمدربات الأردنيات اللواتي اقتربن من بدء رحلة الاحتراف في الدوري النسوي السعودي.
مدرب الوحدات يبدي ملاحظاته على أرضية الملاعب
 ابدى المدير الفني الجديد لفريق الوحدات لكرة القدم رشيد جابر، ملاحظاته على أرضية ملاعب التدريب التي تتدرب عليها الفرق الأردنية، بما في ذلك فريق الوحدات.
واعتبر المدرب العماني أن أرضية الملاعب التدريبية المزروعة بالعشب الصناعي، لا تخدم الكرة الأردنية، وأن الملاعب العشبية تعتبر أفضل وأقدر على خدمة الأندية والمنتخبات الوطنية.
إلى ذلك يواصل محمد جمال مهمته المزدوجة في الوحدات، من خلال العمل مديرا إداريا إلى جانب مهمته الجديدة كمدرب عام للفريق.
وكان الوحدات ينوي تعيين عثمان برهومة مديرا إداريا، قبل أن يعتذر الأخير، ما خلق فراغا في المنصب، ليتم تكليف جمال بمواصلة العمل في الموقعين مدربا وإداريا.
نجم "النشامى" يفقد حقيبته في مطار النرويج
 فقد أحد نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، حقيبته في مطار النرويج، خلال التحاقه بصفوف المنتخب الذي لعب أمام المنتخب النرويجي وديا يوم الخميس الماضي.
النجم الذي يلعب في دوري خارج الأردن، واثناء التحاقه بالمنتخب في النرويج، تفاجأ بعدم وجود حقيبته في المطار، الأمر الذي دفعه للبحث من زملائه عن تجهيزات رياضية تسعفه خلال المعسكر التدريبي ومباراتي النرويج وأذربيجان.
رفع العقوبة عن الحكم عمارة
عاد الحكم صدام عمارة إلى احضان دائرة الحكام في اتحاد الكرة، بعد تسوية الخلافات التي طرأت بين الطرفين، واستدعت ايقاع عقوبة الايقاف بحق عمارة لمدة 6 أشهر.
ووفق المعلومات فقد تعهد عمارة بتصويب الأوضاع، والعمل بجد لمصلحة التحكيم، والتعاون مع جميع الزملاء لما يخدم التحكيم والمصلحة العامة، ليأتي قرار دائرة الحكام بالموافقة على رفع العقوبة عن الحكم، والسماح له بالعودة لممارسة التحكيم اعتبارا من اليوم.
رئيس ناد يكشف عن موارد الاتحاد
 شهد اجتماع رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم، الذي عقد أول من أمس في مقر نادي الوحدات، قيام أحد رؤساء الأندية، بالكشف عن مبالغ مالية كبيرة ترد إلى اتحاد الكرة، الأمر الذي يحتم على الاتحاد تسديد مستحقات الأندية بشكل دائم ومستمر.
الاجتماع شهد اصرارا من رؤساء الأندية على الحصول على مستحقاتهم من الاتحاد، حيث تم إمهال الاتحاد عشرة أيام لصرف المستحقات، أو مواجهة العديد من الخيارات من ضمنها مقاطعة الدوري.
وشكل الاجتماع لجنة تضم رؤساء أندية الفيصلي والوحدات والجليل، لمقابلة اتحاد الكرة، للمطالبة بالمستحقات، وتمرير مطالب الأندية.
الاجتماع شهد قيام رئيس أحد الأندية باستعراض مداخيل الاتحاد القادمة من الاتحادين الدولي والآسيوي، والدعم المقدم أيضا في بعض المناسبات والبطولات والأحداث، ما يوفر مبالغ مالية جيدة للاتحاد يفترض أن تعينه على صرف الدعم للأندية، وفق ما تحدث به رئيس النادي.
جمعة والدعجة يشاركان "الأولمبي" فرحة الفوز
 حرص نائب رئيس اتحاد كرة القدم مروان جمعة، ونائب أمين سر الاتحاد فليح الدعجة، على مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي تحت سن 23، فرحتهم بعد الفوز على منتخب سلطنة عمان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جرت أول من أمس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية.
جمعة والدعجة اللذان تابعا المباراة، حرصا عقب انتهاء اللقاء على النزول إلى غرف غيار اللاعبين لتهنئتهم ومشاركتهم فرحة الفوز الثمين الذي وضع المنتخب على اعتاب التأهل.
سجادة صلاة ومسبحة لكل لاعب في الأولمبي
 قام المدرب المساعد في المنتخب الأولمبي لكرة القدم شادي أبو هشهش، بتوزيع سجادة صلاة ومسبحة على كل لاعب من لاعبي المنتخب، وذلك كأجر عن روح والدته التي توفيت الأسبوع الماضي.
واحتجب أبو هشهش عن المنتخب في أول مباراة له أمام منتخب بروناي، لانشغاله باستقبال المعزين بوفاة والدته، قبل أن يعود للمنتخب قبل 3 أيام، حيث قام بتوزيع سجادة الصلاة والمسبحة على جميع طاقم المنتخب.
هل يتعرض اتحاد الكرة لعقوبة آسيوية؟
 بات اتحاد الكرة معرضا لعقوبة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بسبب دخول بعض الجماهير على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، خلال مباراة المنتخب الأولمبي أمام منتخب سلطنة عمان أول من أمس، في المباراة التي جرت ضمن التصفيات الآسيوية.
ويعتمد ايقاع العقوبة، على ما يأتي في تقرير مراقب المباراة، بانتظار تقرير المراقب لمعرفة قيمة العقوبة.
جبل المكبر الفلسطيني يختار ملعب الزرقاء للقاء الفتوة السوري
 اختار نادي جبل المكبر الفلسطيني، ملعب الأمير محمد بالزرقاء، لملاقاة فريق الفتوة السوري يوم 18 الشهر الحالي، في اطار منافسات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وطلب جبل المكبر، اعتماد ملعب الزرقاء ملعبا بيتيا له في هذه المباراة.
صقر يعكس صورة متميزة عن الطب الأردني
 عكس معالج المنتخبات الوطنية السابق أشرف صقر، صورة حضارية ومتميزة عن الطب الرياضي الأردني، عندما نجح بفضل سرعة البديهة التي يمتلكها، في انقاذ لاعب المنتخب العماني فرج الكيومي، خلال مباراة منتخب سلطنة عمان أمام نظيره السوري على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في اطار منافسات التصفيات الآسيوية.
صقر الذي استعان به المنتخب العماني خلال هذه التصفيات، وفور سقوط اللاعب العماني، هرع إلى الملعب، ليتفاجأ بفقدان اللاعب للوعي تدريجيا، نتيجة انسداد المجرى التنفسي، ليقوم فورا بردة فعل سريعة تمثلت في إعادة المجرى التنفسي، من خلال التخلص من حالة بلع اللسان، بطريقة طبية علمية تحتاج إلى سرعة البديهة.
صقر تلقى الشكر والتقدير من عدة جهات، بعد تميزه في هذه الحالة، ما يعكس رقي المعالج الأردني الذي يحتاج لاستثمار افضل في مختلف المناسبات.
كواليس النجوم
 . جلسة نادي الحسين إربد التي عقدت أول من أمس، شهدت تغيب عضوي الإدارة محمد التل وليث أبو عبيد..الجلسة شهدت تكليف رئيس النادي عامر أبو عبيد بمهمة التصريح والتحدث باسم النادي، واعفاء مسؤول الفئات محمد التل من منصبه.. الجلسة شهدت أيضا عودة رئيس النادي عن استقالته السابقة. الإدارة استنكرت أيضا وفق موقع النادي، "التصرف غير المسؤول من أحد أعضاء الهيئة الإدارية بحق رئيس مجلس الإدارة عامر أبو عبيد الذي يبذل كل الجهود لتطوير النادي.
. انطلقت في دائرة الحكام، اختبارات اختيار قائمة الحكام المرشحين للقائمة الدولية.. حصة الأردن في هذه القائمة تصل إلى 6 حكام ساحة و8 مساعدين.
. حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، التحق بتدريبات فريقه بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي مر بها.. الظروف الصحية منعت أيضا الفاخوري من مشاركة المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام النرويج واذربيجان.




الحكم صدام عمارة - (ارشيفية)



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