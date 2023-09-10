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ناد لموظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان

9/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بدعم وبتوجيهات من وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، استكمل موظفو وزارة الأشغال العامة والإسكان، إجراءات تسجيل ناد خاص بهم، يخدم موظفي الوزارة فيما يتعلق بتعزيز الروابط الاجتماعية، وترسيخ مبادئ التعاون وتحسين الوضع الاقتصادي لأعضاء النادي من موظفي الوزارة العاملين والمتقاعدين، في الوقت الذي يعتبر فيه النادي مظلة ريادية للموظفين لتقديم وخلق خدمات متنوعة ذات نقلة نوعية في مجال العلاقات الاجتماعية والثقافية والرياضية والإنسانية.
ورفعت وزارة الشباب (المظلة الرسمية لكافة الأندية في المملكة) كافة الوثائق المتعلقة بتأسيس النادي إلى الجهات المختصة، وذلك للسير في الإجراءات الرسمية حسب ما ينص عليه نظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وحسب طلب التأسيس يحمل النادي اسم "نادي موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان"، وتتكون هيئته العامة من موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان العاملين والمتقاعدين، ونظامه الأساسي يعزز من الروابط الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة من خلال البرامج التي سيتبناها النادي، والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية التي سيقيمها، والتي ستعبر عن شمولية النادي، وتحقيق أهدافه، وتوسعة مظلته الاجتماعية.
ومن أهداف النادي، توثيق وتمكين العلاقات الاجتماعية والثقافية بين موظفي الوزارة، وتقديم الخدمات والتسهيلات لموظفي الوزارة، وعقد الاتفاقيات مع مختلف الجهات لتقديم خدمات بأسعار تفضيلية وجودة عالية للعاملين في الوزارة والموظفين المتقاعدين من أعضاء الهيئة العامة، اضافة إلى اقامة النشاطات الثقافية والاجتماعية والرياضية.



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