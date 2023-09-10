Sunday, 10 September 2023 10:05 GMT

الفيصلي يطلق حملة لتعريف الجماهير بالعقوبات الآسيوية

9/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






كثفت إدارة النادي الفيصلي وجماهيرها من حملتها المنظمة الهادفة للتوعية بتعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره، خلال المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي.
وحرصت الإدارة قبل أيام، على دعوة روابط المشجعين والالتراس والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن أفضل الطرق لإطلاع الجماهير على العقوبات على الفريق في حال خروج الجمهور عن الروح الرياضية، وبهدف توعية المشجعين وتوجيهم لاتباع السلوك المثالي والتشجيع بروح رياضية، كما هو معروف جماهير "الأزرق"، خلال مشوار الفيصلي التاريخي بدوري الأبطال، حيث ينتظر مواجهة نظيره فريق ناساف الأوزبكي في أولى مباريات الفريقين، يوم الإثنين المقبل على ستاد عمان الدولي.
وفي ظل التعليمات المشددة والعقوبات الكبيرة من الاتحاد الآسيوي، قامت إدارة النادي بنشر التعليمات بشأن العقوبات المالية والإدارية، التي قد يتعرض لها أي فريق جراء تصرفات جماهيره، حيث تصل أقل عقوبة لأي مخالفة جماهيرية إلى 1000 دولار، بينما تبلغ أقصى عقوبة مليون دولار، مقرونة بالحرمان من المشاركة لمدة 5 سنوات.
وأشار الاتحاد الآسيوي، وفقا للتعليمات التي نشرها الفيصلي عبر صفحته الرسمية على“فيسبوك”، إلى أن عقوبة إشعال الشماريخ وأضواء الليزر في حدها الأقصى تصل إلى 20 ألف دولار، فيما تبلغ عقوبة التدخين في مدرجات الملعب، أو أي مكان فيه، ورمي زجاجات الماء داخل الميدان، 5 آلاف دولار.
كما أصدرت رابطة جماهير النادي الفيصلي، بيانا حثت فيه جماهير النادي على الوقوف خلف الفريق في المشاركة الآسيوية، وضرورة التعاون مع قوات الدرك والأجهزة الأمنية لضمان الخروج من هذا الحدث الكبير بأفضل صورة.
وقال البيان: "نحن في رابطة جماهير النادي الفيصلي، نعي تماماً المسؤولية التي ستكون على عاتقنا بما يخص خدمة الجماهير وتوفير احتياجاها ما قبل وبعد المباراة، لن نبخل بذرة عرق أو جهد في هذا المحفل الكبير، ولن نكون إلا بصف الجماهير لتوفير السبل كافة، والتي من الممكن أن تجعل تنظيم الدخول والخروج والجلوس بشكل يليق بهذا الحدث الكبير، ونعلم تماماً أن جماهيرنا ستكون على الموعد كما عهدناها من قبل، بالحضور المميز والأهازيج والضجيج الذي سيكون له أثرا كبيرا على أرضية الملعب، كما نمني النفس من جماهيرنا الحبيبة الامتثال للقوانين والتعليمات لكي نتجنب تكبيد صندوق النادي أي غرامات أو عقوبات".
وأكد عضو الهيئة العامة للنادي الفيصلي محمد صقر الجبور، أن غالبية جماهير الفيصلي تتمتع بالروح الرياضية وتقوم بتشجيع الفريق في كل الملاعب داخليا وخارجيا، مطالبا الجماهير بالوقوف خلف "الزعيم" في مشواره الآسيوي، والتشجيع كما هو معروف عنهم بكل روح رياضية، وبين أن أي تجاوز للروح الرياضية يؤذي الكرة الأردنية بالدرجة الأساسية، وطلب من الجهات الأمنية، ضبط المندسين بين جمهورنا والذين يرتكبون الأعمال غير الرياضية".
من جانبه يرى مشجع فريق الفيصلي أنس عاكف، أن عدم الالتزام بتعليمات الاتحاد الآسيوي، والخروج عن الروح الرياضية ستكلف النادي خسارة مالية ومعنوية كبيرة، تنعكس سلبيا على مشوار الفريق، وأضاف: "الإصرار على ارتكاب مثل هذه المخالفات يجعلنا نهدر الأموال، وندفع غرامات مالية أكثر من قيمة دخل المباراة من عائدات الجمهور".
وترى المشجعة بيان عمر الفاعوري، أن جماهير الفيصلي الواعية ستكون الداعم الأول للأزرق في مشواره الآسيوي، وستعمل الجماهير الأصيلة على رفع معنويات اللاعبين وتشجعهم بروح رياضية في المشوار الآسيوي، وأضافت: "الجمهور يدرك أهمية دوره الطيب في شد أزر الزعيم خلال مهمته الوطنية، لكن علينا جميعا مسؤولية مشتركة بألا نسمح لفئة قليلة جدا من بيننا بالخروج عن الروح الرياضية، وهي مسؤولية لا يمكن للنادي والأجهزة الأمنية أن تتحملها وحدهما".



MENAFN10092023000072011014ID1107040854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث