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خطوة تفصل الأولمبي عن بلوغ النهائيات الآسيوية للمرة السادسة بتاريخه

9/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






بات المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عاما، على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائيات كأس آسيا للمرة السادسة في تاريخه، بعد انفراده بصدارة مجموعته، من خلال الفوز المهم الذي حققه، أول من أمس، على منتخب سلطنة عمان بهدف دون مقابل.
ويحتاج المنتخب الأولمبي إلى نقطة واحدة من مواجهته الأخيرة أمام سورية غدا، لحساب المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة للنهائيات التي ستقام خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل في قطر، من أجل ضمان الصدارة والتأهل دون الدخول في حسابات معقدة حال الخسارة.
وسجل اللاعب البديل وسيم ريالات، هدف الفوز الثمين أمام عمان، وفي الدقائق الأخيرة من زمن الوقت الأصلي، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك الضيوف، وأعلنت عن اقتراب أبناء المدرب عبد الله أبو زمع من تحقيق هدفه.
ولم يسبق للمنتخب الوطني أن غاب عن البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولى في العام 2014، إلى جانب منتخبات أوزبكستان، أستراليا، اليابان، السعودية والعراق، والتي لم تغب هي الأخرى عن البطولة، علما أن أفضل إنجاز له كان في النسخة الأولى، عندما حل في المركز الثالث.
وتطمح الجماهير الأردنية لاستمرار المستويات الطيبة المقدمة من المنتخب في الفترات المقبلة، وتحديدا في لقاء غد أمام سورية، مع انتظار الفرحة الكبرى المتمثلة بخطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وقدم المنتخب أداء جيدا أمام المنتخب العماني، إذ استعصت عليه زيارة الشباك حتى وقت متأخر، رغم الأفضلية والسيطرة المطلقة على الكرة منذ بداية المباراة، وحاول اللاعبون من شتى الجهات هز شباك المنافس دون أن ينجحوا في ذلك، عبر كل من مهند أبو طه، أمين الشناينة، رزق بني هاني وسيف الدين درويش، إلا أن رصاصة الرحمة أطلقها ريالات، ليتنفس المنتخب من بعده الصعداء ويقترب من الوصول لمبتغاه.
ويحسب لحارس المرمى أحمد جعيدي حفاظه على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، مع مساندة مستمرة له من قبل دفاع المنتخب الذي أبدى حضورا مميزا خلال 180 دقيقة، فيما نجح "البرنس" أبو زمع في إدارة المباراة الصعبة أمام المنتخب العماني، وخرج بالمطلوب في نهاية المطاف.
وانفرد المنتخب الوطني بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما حل المنتخب العماني بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومتقدما بفارق المواجهات المباشرة على المنتخب السوري الذي يحتل المركز الثالث بالرصيد النقطي ذاته، فيما يحتل منتخب بروناي دار السلام المركز الرابع والأخير من دون نقاط.
وسيضمن المنتخب الوطني التأهل بشكل مباشر إلى النهائيات الآسيوية، في حال تعادله أو فوزه في لقاء غد، بوصوله للنقطة السابعة أو التاسعة، وفي حال تعثر بالخسارة أمام سورية، وفوز متوقع لمنتخب عمان على منتخب بروناي دار السلام، فإن منتخبات الأردن وسورية وعمان ستتعادل بالنقاط بوصلوها جميعها إلى 6 نقاط، ما يعني اللجوء لفارق المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتنافسة، وثم فارق الأهداف.
وبحسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، فإن نتائج المنتخبات المتساوية بالنقاط مع صاحب المركز الأخير يتم إلغاؤها، مع اللجوء للمواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، علما أن منتخب عمان فاز على سورية 2-0، وفاز المنتخب الوطني على عمان 1-0، ما يعني أن خسارة المنتخب الوطني بأي نتيجة، قد تمنح البطاقة الأولى لسورية أو عمان بحسب نتيجة المواجهة الحاسمة غدا.
ويتنافس لاحقا وصيف المجموعة مع بقية المجموعات الـ11 على 4 بطاقات لأصحاب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني، لإكمال عدد الواصلين للبطولة.



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