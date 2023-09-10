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الأميرة زينة راشد تتوج الفائزات ببطولة آسيا لكرة الطاولة

9/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شاركت سمو الأميرة زينة راشد، عضو مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ITTF Foundation، في تتويج اللاعبات الفائزات في مسابقة فردي السيدات في النسخة رقم 26 من البطولة الآسيوية، والتي اختتمت أمس في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.
وحضرت سمو الأميرة زينة اللقاءات النهائية للبطولة، بدعوة من رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي القطري خليل المهندي، مثلما التقت بوفد الاتحاد الأردني الذي شارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، والذي تكون من رئيس الاتحاد طارق الزعبي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد أحمد الرفاعي.
وحظيت سمو الأميرة زينة راشد بترحيب كبير من أسرة الاتحادين الآسيوي والكوري الجنوبي، لافتين إلى أن حضور سموها زاد من نجاحات البطولة.
وعبرت سموها عن سعادتها الكبيرة بحضور منافسات الحدث الآسيوي الكبيرة، ومشيدة بالتنظيم المميز للبطولة.
ويذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي منحت الأردن شرف تنظيم بطولة الرواد الآسيوية الثانية، والتي ستقام في منطقة البحر الميت العام المقبل، وذلك بعد العرض الذي قدمه رئيس الاتحاد طارق الزعبي، الذي شدد على أهمية منطقة البحر الميت في استضافة مثل هذا الحدث الكبير، خصوصا وأن المنطقة تعد إحدى واجهات الأردن السياحية نظرا لما تمثله من أهمية في جذب السياحة العالمية، وما تحتويه من مواقع علاجية.



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