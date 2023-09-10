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طاقم حكام تركي يدير مواجهة المنتخب الوطني وأذربيجان

9/10/2023 2:36:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






اختار اتحاد أذربيجان لكرة القدم، طاقم حكام تركيا لإدارة المباراة الودية التي تجمع منتخبنا مع أصحاب الأرض عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ملعب“دالغا أرينا” في العاصمة باكو، في إطار تحضيرات“النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.
ويضم طاقم الحكام كلا من: ردا كارديشلر حكما للساحة، وجيهون سيسيغوزيل مساعد أول، إبراهيم تشاغلار أويارجان مساعد ثان، والحكم الرابع: تورال قربانوف (أذربيجان).
وأنهى المنتخب الوطني أمس، تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب أذربيجان، حيث أجرى التدريب الرئيسي والأخير على ملعب اللقاء، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، الذي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستظهر في بداية اللقاء.
وأظهرت التدريبات التي خاضها المنتخب خلال اليومين الماضية في العاصمة باكو، إصرار وعزيمة اللاعبين على تغيير الصورة الفنية الضعيفة التي ظهروا عليها أمام المنتخب النرويجي وخسروها بنتيجة 0-6، وعمل الجهاز الفني على رفع الحالتين النفسية والمعنوية، ومعالجة الأخطاء التي واكبت المباراة الماضية.
وأبدى اللاعبون مع المنتخب حاليا، جاهزيتهم الفنية والبدنية أمام الجهاز الفني، الذي أصبح يملك خيارات متنوعة لاختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الأذري، وشارك في تدريب أمس كل من اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.
وحرص عموتة والجهاز الفني واللاعبين، على متابعة مباراة المنتخب الأذري مع المنتخب البلجيكي والتي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة، للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، وانتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدف من دون رد، ليبقى المنتخب الأذري بالمركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.
ورصد عموتة نقاط القوة والضعف عند المنتخب الأذري واطلع على الفكر التدريبي لمديره الفني الإيطالي جياني دي بياسي، وتعد مواجهة يوم غد فرصة لعموتة لتطبيق نهجه الهجومي خصوصا في ظل تواضع المستوى الفني لمنتخب أذربيجان.
ويحتل المنتخب المضيف المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحتل منتخب النشامى المركز 82.



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