Sunday, 10 September 2023 10:05 GMT

العلم يحرز تقدما في فهم كوفيد طويل الأمد

9/10/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لا يزال العلماء يعملون لفهم طبيعة مرض كوفيد طويل الأمد الذي يصيب الإنسان بعد عدوى فيروس كورونا المستجد، رغم أن الأطباء يحققون تقدما في هذا المجال، وفقا لتقرير لموقع "إن بي آر".

 وغالبا ما تكون أعراض كوفيد طويل الأم معيقة للحياة اليومية للإنسان، وتشمل التعب الشديد ومشاكل التنفس وخفقان القلب ومشكلات إدراكية.

ولا يوجد حتى الآن علاج معتمد، أو اختبار تشخيصي محدد لهذه الحالة، على الرغم من وجود العديد من المصابين بها.

وقالت الطبيبة راسيكا كارنيك، التي تعالج مرضى كوفيد طويل الأمد، إنها "بدأت رؤية المرض للمرة الأولى في خريف عام 2020، خلال ذروة الوباء".

وأضافت: "هناك المزيد من المعلومات عن كوفيد طويل الأمد، لكن نهج الأطباء لا يزال يركز على علاج الأعراض الفردية، بدلا من السبب الكامن وراء المرض". وتابعت: "من الصعب أن تنظر إلى عيني المريض وتقول: لسنا متأكدين تماما بعد".

حددت دراسة جديدة 12 عرضا من الأعراض الرئيسية لكوفيد طويل الأمد، رغم الإبلاغ عن 200 عرض مزم تلاحق المصابين بكورونا حتى بعد الشفاء من الفيروس التاجي.

ويحرز الباحثون تقدما في هذا المجال من خلال نتائج طرحت في أحد التجمعات الرئيسية الأولى، المخصصة لمشاركة الأدلة حول السبب الجذري المحتمل لمرض كوفيد الطويل الأمد وآثاره.

وقالت كاثرين بليش، وهي أستاذة طب في جامعة ستانفورد، وأحد منظمي المؤتمر الذي عقدته "ندوة كيستون" غير الربحية بمدينة "سانتا في"، أواخر أغسطس الماضي: "أعلم أن هناك الكثير من الإحباط لعدم وجود إجابات أسرع".

وأردفت: "لكن بكل صدق، نحن متقدمون كثيرا في هذه المرحلة النسبية، مقارنة بأي مرض رئيسي آخر (تعاملت معه) في حياتي كأخصائية في الأمراض المعدية".

وشدد الاجتماع على أن "العلماء أحرزوا تقدما في تطوير أدلة على وجود أساس بيولوجي واضح، لما كان المرضى يبلغون عنه منذ 3 سنوات".

وخلال المؤتمر، قال الطبيب مايكل بيلوسو، وهو أخصائي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، إن فريقه "واثق الآن من بياناته، التي تظهر قطعا من المستضد الفيروسي في دم المصابين بعد 6 شهور من العدوى الأولى إلى أكثر من عام".

وقارنوا عينات الدم هذه بتلك التي تم جمعها قبل سنوات من الوباء للتحقق من استنتاجاتهم. وقال: "هذه نتيجة مهمة للغاية، تظهر أن هذا حقيقي بالفعل".

وجدت دراسة جديدة أن المعاناة الناجمة عن أعراض كوفيد طويل الأمد أشد من تلك التي يكابدها الأشخاص المصابون بالسرطان في مرحلة متقدمة، حسبما ذكرت صحيفة "الغارديان".

وجاءت دلالات أخرى من تكنولوجيا التصوير التي تتتبع نشاط الخلايا التائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، والتي تعد جزءا من الاستجابة المناعية الرئيسية المضادة للفيروسات في الجسم.

وقال الأستاذ المشارك في الطب بجامعة كاليفورنيا، تيموثي هنريتش: "لقد رأينا بعض النتائج غير المتوقعة للغاية"، نقلا عن الحرة.

ووجد أن الخلايا التائية نشطة في جدار الأمعاء وأنسجة الرئة وبعض العقد الليمفاوية ونخاع العظام والحبل الشوكي وجذع الدماغ، بعد فترة طويلة من الإصابة الأولية لشخص ما.

وتابع: "لم يكن من المفترض أن تنشط الخلايا التائية في الحبل الشوكي أو جذع الدماغ. إننا نرى دليلا على هذه الاستجابة المناعية في المناطق التي لا نراها عادة في حالة العدوى الفيروسية الحادة".



MENAFN10092023000072011014ID1107040848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث