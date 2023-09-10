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كل ما علينا فعله هو الاستلقاء.. 7 متسابقين يتنافسون للحصول على لقب المواطن الأكثر كسلاً

9/10/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يتنافس سبعة متسابقين يستلقون على أفرشة لنيل لقب "المواطن الأكثر كسلاً" بعد تحطيم الرقم القياسي السابق في مسابقة ساخرة تقام سنوياً في منتجع لقضاء العطلات شمال الجبل الأسود، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

الوكالة أوضحت أن الرقم القياسي السابق كان 117 ساعة وسُجل في مسابقة العام الماضي التي أقيمت في منتجع بريزنا، لكن مع دخول مسابقة العام الجاري يومها العشرين الخميس، قال من تبقى من المتسابقين إنهم مصممون على الاستمرار.

قالت بطلة مسابقة "المواطن الأكثر كسلاً" عام 2021 دوبرافكا أكسيتش (38 عاماً): "نشعر كلنا بأننا بحالة جيدة وممتازة، لا توجد مشاكل صحية، إنهم يدللوننا، كل ما علينا فعله هو الاستلقاء".

كما ذكر رادونيا بلاجويفيتش، منظم المسابقة ومالك المنتجع، أن المسابقة انطلقت في الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأدرياتيكي قبل 12 عاماً للسخرية من أسطورة شعبية تصف سكان الجبل الأسود بأنهم كسالى. وأضاف أن السبعة المتبقين من أصل 21 متسابقاً في البداية مستلقون لمدة 463 ساعة حتى الآن.

تنص المنافسة على لقب "المواطن الأكثر كسلاً" على أن الوقوف أو الجلوس يعدان مخالفة وسبباً للاستبعاد من المسابقة فوراً، لكن يُسمح للمتسابقين بعشر دقائق كل ثماني ساعات للذهاب إلى المرحاض. ويمكن للمتسابقين أيضاً القراءة واستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

بينما قال فيليب كنزيفيتش (23 عاماً) من بلدة مويكوفاتش الشمالية، الذي ينافس لأول مرة، إنه واثق من الفوز والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها ألف يورو (1070 دولاراً). وأضاف: "لدينا كل ما نحتاجه هنا والصحبة رائعة والوقت يمر بسرعة". -وكالات



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