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288 مشروعا فاشلا للعملاق“غوغل” في ربع قرن

9/10/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم شهرتها العالمية كأكبر محرك بحث على الإنترنت، إلا أنّ تاريخ شركة غوغل منذ 25 عاما تضمن العديد من المشاريع الفاشلة التي طوت الشركة صفحتها.
بدأت مسيرة شركة غوغل عام 1996 مع رسالة البحث لطالبي الدكتوراه في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لاري بايج وسيرجي برين، لترى النور بشكل رسمي في 4 سبتمبر/أيلول 1998.
بعد فترة وجيزة من الانطلاق أصبح محرك البحث غوغل ، الأداة التي لا يمكن للكثير من مستخدمي الإنترنت الاستغناء عنه.
وينضوي محرك البحث غوغل مع شقيقه موقع“يوتيوب” تحت مظلة شركة“ألفابت” (Alphabet) وتعتبران من أنجح المشاريع للشركة الأم.
وعلى الرغم من نجاحات الشركة وشعبيتها العالمية إلا أنّ مسيرتها ضمت 288 مشروعا فاشلا بحسب المعلومات التي جمعتها الأناضول من موقع“Killed by Google”.
ومن أشهر وأكبر البرامج التي أغلقت وأصبحت في طي النسيان من قبل الشركة؛ نظارة غوغل“Google Glass” وغوغل ستاديا“Google Stadia” وغوغل بلس“Google+” وغوغل هانغ آوتس“Google Hangouts” وغوغل بلاي موسيقى“Google Play Music”.
نظارة غوغل
أطلقت شركة غوغل أول نظارة للأسواق قبل 10 سنوات مراهنة على نجاح كبير ستحققه، ومع مرور هذه الفترة، لم تجد الشركة النجاح الذي كانت تأمله.
تعتبر النظارات ذات الواقع المعزز أداة توفر معلومات أمام عيني المستخدم وتوفر أيضًا إمكانية التقاط الصور والفيديو، ولكنها لم تجذب الاهتمام المتوقع بسبب سعرها المرتفع.
وعام 2017، أعلنت الشركة أنها ستقوم بإنتاج هذه النظارة فقط للاستخدام التجاري، وفي هذا العام أعلنت أنها لن تقوم ببيعها مجددًا.
غوغل ستاديا
من أكبر مشاريع غوغل لخدمة الألعاب السحابية، تم إغلاقها بسبب عدم تحقيقها للأهداف المرجوة منها.
عقد الكثير من هواة ألعاب الفيديو حول العالم آمالا كبيرة على مشروع“غوغل ستاديا” في تغيير منظومة ألعاب الفيديو التقليدية، إلا أنها أصبحت من المشاريع الفاشلة لغوغل .
غوغل بلس
عام 2011 أطلقت شركة غوغل مشروع غوغل بلس (Google+) وكان مشابها من حيث بنيته والكتلة المستهدفة منصتي“فيس بوك” و”إكس” (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من وقوف العملاق غوغل وراء المشروع إلا أنّه أغلق عام 2019 بسبب عدم تحقيق النجاح المرجو والانتشار الكبير.
غوغل هانغ آوتس
تم إطلاق تطبيق“غوغل هانغ آوتس” عام 2011 كتطبيق للرسائل في ظل منافسة شديدة مع تطبيقات المراسلة الأخرى حينها، ومع مرور الوقت تراجعت شعبيته أمام منافسيه حيث قررت الشركة إنهاء تشغيل التطبيق في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
غوغل بلاي موسيقى
كان تطبيق“Google Play Music” من أوائل تطبيقات استماع الموسيقى على الهواتف العاملة بنظام أندرويد إلا أنه أغلق عام 2020.
واستعاضت الشركة بدلا من غوغل بلاي موسيقى بتطبيق“يوتيوب موسيقى”.
(الأناضول)



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