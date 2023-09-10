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كيم كارداشيان تناشد بايدن : لا نريد إبادة جديدة للأرمن

9/10/2023 2:36:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، نداءً عاجلًا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للمساهمة في حماية جمهورية أرمينيا من التصاعد في التوتر مع جمهورية أذربيجان.

وأكدت كيم كارداشيان أنها تنتمي إلى الشعب الأرمني، الذي عانى من مأساة الإبادة الجماعية في الماضي، معبرة عن قلقها من تكرار تلك الأحداث في المستقبل.

وأشارت كارداشيان إلى أن جمهورية أذربيجان قامت بإغلاق الطريق الوحيد الذي يربط جمهورية ناغورنو قره باغ ببقية العالم منذ عدة أشهر، مما أثر بشكل كبير على إمكانية نقل المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية للسكان.

وفي هذا السياق، دعت كارداشيان الحكومة الأمريكية إلى ممارسة الضغط على جمهورية أذربيجان لفتح ممرًا إنسانيًا إلى ناغورنو قره باغ دون وجود شروط مسبقة.

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