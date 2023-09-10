حساسية الخريف...أعراضها وطرق للتعامل معها

مع اقتراب موعد فضل الخريف في 21 من أيلول ، يعاني الكثير من الناس من الحساسية الموسمية، وهي حالة تتميز بتفاعل جهاز المناعة مع المواد المثيرة للحساسية، والتي تسمى مسببات الحساسية.



تزداد أعراض الحساسية عادة في فصلي الربيع والخريف، عندما ترتفع مستويات مسببات الحساسية في الهواء.



أسباب الحساسية في أيلول



هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحساسية في شهر سبتمبر، ومنها:



- ارتفاع درجات الحرارة: تؤدي ارتفاع درجات الحرارة في شهر سبتمبر إلى زيادة نمو النباتات، مما يؤدي بدوره إلى زيادة إنتاج مسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح.

- الرطوبة العالية: تساهم الرطوبة العالية في الهواء في انتشار مسببات الحساسية، حيث تعمل على تجفيفها وجعلها أسهل في الانتشار.

- عودة الأطفال إلى المدارس: يؤدي عودة الأطفال إلى المدارس إلى زيادة اختلاطهم مع الآخرين، مما يزيد من احتمالية تعرضهم لمسببات الحساسية.



أعراض الحساسية



تختلف أعراض الحساسية من شخص لآخر، ولكن بشكل عام تشمل الأعراض التالية:

- العطس

- السعال

- انسداد الأنف

- سيلان الأنف

- حكة في الأنف والعينين والحنجرة

-احتقان الجيوب الأنفية

- صداع الرأس

- إدماع العينين

-احمرار العينين

- احمرار الجلد

- طفح جلدي



كيفية التعامل مع الحساسية



هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها التعامل مع الحساسية، منها:



-تجنب مسببات الحساسية: يعد تجنب مسببات الحساسية أفضل طريقة للتعامل مع الحساسية. يمكن القيام بذلك من خلال:

- ارتداء قناع الوجه عند الخروج في الهواء الطلق.

- غسل اليدين بانتظام.

-التخلص من الغبار والعفن من المنزل.

- زراعة النباتات التي لا تنتج حبوب اللقاح.

-استخدام الأدوية: يمكن استخدام الأدوية لتخفيف أعراض الحساسية، ومنها:

- مضادات الهيستامين: تساعد مضادات الهيستامين على تقليل أعراض الحساسية مثل العطس وسيلان الأنف.

-بخاخات الأنف الستيرويدية: تساعد بخاخات الأنف الستيرويدية على تقليل التهاب الأنف.

- قطرات العين المضادة للهيستامين: تساعد قطرات العين المضادة للهيستامين على تقليل حكة العين وإحمرارها.

-العلاج المناعي: يساعد العلاج المناعي على تقليل استجابة الجهاز المناعي لمسببات الحساسية.

من ينبغي عليهم الحذر من الحساسية الموسمية؟

تزيد الحساسية الموسمية من خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية، مثل:



- التهاب الشعب الهوائية

- الربو

- التهاب الأذن الوسطى

- التهاب الجيوب الأنفية

- التهاب الملتحمة

- التهاب الجلد التأتبي







نصائح للوقاية من الحساسية



هناك العديد من النصائح التي يمكن من خلالها الوقاية من الحساسية، ومنها:



- الحفاظ على النظافة: يساعد الحفاظ على النظافة على تقليل تعرضك لمسببات الحساسية.

- تجنب مسببات الحساسية: تجنب مسببات الحساسية قدر المستطاع.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم: يساعد الحصول على قسط كافٍ من النوم على تقوية جهاز المناعة.

- ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تقوية جهاز المناعة.

اتباع نظام غذائي صحي: يساعد اتباع نظام غذائي صحي على تقوية جهاز المناعة.

