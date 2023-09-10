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ثلاثية التنمية المستدامة في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد

9/10/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
انها ثلاثية الانسان والزمان والمكان للتنمية المستدامة. فتحقيق المنفعة للناس يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري ومكان المعيشة والمرحلة الزمنية.
ويأتي ترابط هذه العناصر الثلاثة ليعكس أهمية التكامل والتداخل ما بينها وأيضا اهمية المحافظة على كل عنصر بشكل منفصل لتكتمل دائرة التنمية المستدامة.
بدءاً من أهمية العنصر البشري ومعرفة احتياجاته وقدراته واشراكه بالعمل التنموي. فمنفعة البشر تتسع لتشمل الصحة والتغذية والعمل والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي وغيرها. فالنافع للبشر هو حقيقي لأنه يلبي حاجة اصيلة للفرد وللمجموعة ولا يُملى او يفرض عليهم من الخارج وهو نابع من حياتهم اليومية.
وتنمية البشر مرتبطة بأرضهم وبيئتهم ومكان تواجدهم، لذلك تظهر البيئة الطبيعية المحلية كحاضنة للتنمية البشرية المستدامة. وباختلاف بيئات السكن وأماكن الاستقرار للناس تظهر أهمية المحافظة على الأرض والطبيعة ومحاولة فهمها ودراستها لأنها تشكل عنصراً هاماً من عناصر التنمية. ان غياب بيئة مستدامة قادرة على توفير الموارد قد يؤدي الى تقطع التنمية المستدامة. فالبيئة هي وطن للتنمية وحاضنة لها وباعتبارها توفر المصادر والموارد التي تستخدم في التنمية فالمحافظة على البيئة والارض هو شرط من شروط الاستدامة والمكوث.
ولعامل الزمن دور كبير في التنمية البشرية. فالتنمية البشرية مرتبطة بالأعمار المختلفة وباستمرارية التنمية وعدم انقطاعها. ان المرحلة العمرية من العوامل الحاسمة في تحديد نوع العمل التنموي. فالتنمية المستدامة دائمة المواكبة للمراحل العمرية للبشر ومستدامة بحيث انها تتوفر للجيل بعد جيل ولا تنضب وسمتها الديمومة والاستمرار. ان التذبذب والتقطع في نفع الناس قد يعكس خللا في عملية التنمية فتفقد سمة الاستدامة وقد يكون لها ابعادا سلبية على الانسان والبيئة.
ومن الامثلة التي تتجلى فيها التنمية البشرية المستدامة عمل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد). فالاستمرارية والديمومة في العمل التنموي على مدى أكثر من خمس وأربعين عاما تعكس الاصالة فيما يقدمه (جهد) بسبب ارتباطه المباشر بالناس ومعرفة حاجاتهم في مناطق المملكة المختلفة من الشمال الى الجنوب.
مما يميز العمل التنموي في (جهد) مدى ملكية المجتمع المحلي للمراكز وادارتها وقيادة العملية التنموية فيها. من الركائز التي توجه عمل (جهد) حقيقة ان أبناء المجتمعات المحلية لديهم القدرة او قادرين على اكتساب القدرة لتوجيه دفة العمل التنموي لأنهم الأعلم بالواقع التنموي ولذلك يهدف الصندوق الى تجسيد مبادئ الحوكمة واللامركزية والمشاركة الحقيقية في نهج عمله وذلك من خلال اللجان الشبابية واللجان النسوية والمجالس الإقليمية في 52 مركزا تنمويا على امتداد المملكة.
ومما يلفت النظر في عمل (جهد) التركيز على أهمية البيئة ودورها في الاستدامة حيث تم تخصيص برنامج كامل للاستدامة البيئية يتقاطع عمله مع جميع البرامج الأخرى مثل برنامج الحماية والدمج والذي يهتم بالفئات المهمشة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة مثل اللاجئين والايتام والمستضعفين وبرنامج الابتكار والفرص والذي يمنح الشباب فرصة للإبداع والتميز بما يتماشى مع متطلبات العصر وبرنامج الحوكمة المحلية والذي يعني بتمكين جميع فئات المجتمع واشراكهم في عملية صنع القرار. ان البرامج التنموية المتنوعة والمتقاطعة تعكس شمولية التنمية التي تقدم لجميع المواطنين كل حسب احتياجاته من خلال نظام بيئي تفاعلي داخل (جهد) يعنى بكل تفاصيل التنمية المستدامة.
وأخيراً، ان للتنمية البشرية صوراً ونماذج مختلفة وعديدة ولكن تكمن الحكمة في طرق التكيف والتعامل مع المتغيرات وخصوصية المجتمعات والثقافات وتلبية احتياجاتهم لتبقى برامج التنمية مستدامة وماكثة في الأرض كما أرادها الله في الآية الكريمة ولتبقى مواكبة للعصر الذي تقدم فيه هذه البرامج وملائمة للسمات الإنسانية للأفراد والجماعات.

د. زينا محمد الكركي/ منسقة التعلم والرعاية التربوية

الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد




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