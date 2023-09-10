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معلومات لا نعرفها عن قصور الصمام التاجي

9/10/2023 2:36:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تُقدم نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الأحد، معلومات مهمة عن قصور الصمام التاجي، الشكل الأكثر شيوعا لأمراض صمام القلب، وهو خلل يسبب تسرب الدم من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر.

وتوضح نشرة المعهد أسباب قصور الصمام التاجي، وأنواعه، وأعراضه، إضافة إلى كيفية التشخيص، وطرق العلاج، التي قد تكون من خلال الأدوية، أو التدخل الجراحي إذا كان قصور الصمام شديدا.

قصور الصمَام التَاجي أو قصور الصمام المترالي بالإنجليزية (Mitral regurgitation) ‏ هو خلل في الصَمام التَاجي يسبّب تسرب الدم من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر، أثناء ضخ الدم من القلب عبر الأبهر. تتحكم وريقات الصمام التاجي (وتسمى أيضًا الشرفات) في تدفق الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر عبر الصمام. إذا لم يتم إغلاق الصمام بإحكام كافٍ أو إذا تغير حجم الصمام وشكله، فقد يتسرب الدم في الاتجاه الخاطئ أي بالعكس: من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر. يعد قصور الصمام التاجي الشكل الأكثر شيوعًا لأمراض صمَام القلب.

هناك نوعان من قصور الصمَام التاجي:
1 - قصور الصمام التاجي التنكسي (Degenerative mitral regurgitation): يحدث هذا عندما يكون الصمام التاجي نفسه مختلاً وظيفياً. قد تتدلى الشرفات أو تنتفخ ولا تغلق بإحكام.

2- قصور الصمام التاجي الوظيفي (Functional mitral regurgitation): يحدث قصور الصمام التاجي الوظيفي عندما يكون هناك مشكلة خارج الصمام (مثل أمراض البطين الأيسر).

الأعراض:
ترتبط طبيعة وشدة الأعراض بحدة القصور، ومعدل تطوره، وضغط الشريان الرئوي، ومدى انتظام ضربات القلب (على سبيل المثال: وجود حالات مرضية كالرجفان الأذيني)، أو وجود أمراض قلب أخرى. يُعد تحديد وجود أعراض من عدمه مهماً لتحديد توقيت جراحة الصَمام التَاجي. بما أن الأعراض تظهر متأخرة لدى المرضى المصابين بقصور الصمام التاجي، فإن المراقبة التسلسلية والمستمرة للمرضى الذين لا تظهر عليهم الأعراض مهمة جداً.

مع تقدم الحالة، قد تظهر الأعراض التالية:
- ضيق التنفس: قد يواجه الشخص صعوبة في التنفس، خاصة أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

- خفقان القلب: قد يلاحظ الشخص إحساسًا بالرفرفة في القلب، خاصة عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.

- تورم اليدين والقدمين: قد تنتفخ الأطراف عند اضطراب تدفق الدم.

- التعب: قد يشعر الشخص بالتعب بسهولة، خاصة أثناء بذل المجهود البدني.

ما هي أسباب قصور الصمام التاجي؟
مجموعة متنوعة من الحالات يمكن أن ُسبب قصور الصمام التاجي. تشمل الأسباب المحتملة لقصور الصمام التاجي ما يلي:

- هبوط الصمام التاجي (Mitral valve prolapse)، وهو عيب شائع في القلب حيث تنبعج صفائح الصمام في الأذين الأيسر في كل مرة ينقبض فيها القلب، مما يمنع الصمام من الإغلاق بإحكام.

- تلف في الأنسجة التي تثبت سدائل صمام القلب التاجي.

- الحمى الروماتيزمية، وهي من مضاعفات التهاب الحلق العقدي.

- التهاب الشغاف، وهو عدوى تؤثر على بطانة القلب.

- النوبة القلبية أو مرض الشريان التاجي، وكلاهما يمكن أن يؤدي إلى تلف عضلات القلب المحيطة بالصمام التاجي.

- اعتلال عضلة القلب، وهو ضعف عضلة القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم أو النوبات القلبية أو الالتهابات أو الأمراض الوراثية.

- عيوب القلب الخلقية، أو مشاكل القلب الهيكلية الموجودة عند الولادة.

هناك بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالقصور التاجي.

بعض عوامل الخطر يمكن السيطرة عليها، المشاكل الناتجة عن استخدام الأدوية الوريدية (والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهابات صمام القلب) وعدم علاج التهاب الحلق العقدي. قد يزداد أيضًا خطر الإصابة بقصور الصمام التاجي بسبب عوامل يصعب السيطرة عليها، بما في ذلك الحالات الوراثية وعيوب القلب الخلقية والشيخوخة.

تشخيص قصور الصمام التاجي:
لتشخيص قصور الصمام التاجي، يتم طلب تخطيط لصدى القلب وتقنيات تصوير القلب والأوعية الدموية بما في ذلك:

- مخطط صدى القلب عبر الصدر (TTE).
- مخطط كهربية القلب (ECG).
- الأشعة السينية الصدر.
- التصوير بالرنين المغناطيسي للقلب (MRI).
- اختبارات الإجهاد.

ما مدى سرعة تقدم قصور الصمام التاجي؟
قصور الصمام التاجي هو مرض صمام القلب التدريجي. يمكن قياس تطور هذه الحالة من خلال زيادة كمية الدم المتسرب بمرور الوقت. غالبًا ما يحدث تفاقم في حالة قصور الصمام التاجي بسبب إعادة تشكيل الصمام تدريجيًا مع استمرار تسرب الدم. في حين أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الصمام التاجي يعانون من تفاقم حالتهم والأعراض المرتبطة بها، فقد يشهد بعض المرضى أيضًا تحسنًا تلقائيًا.

من المهم حماية صحة القلب من خلال الاستمرار في زيارة الطبيب وإجراء مخطط صدى القلب بقدر ما يوصي به - عادةً كل ستة إلى اثني عشر شهرًا اعتمادًا على شدة التسرب.

العلاج:
تتمثل أهداف علاج قصور الصمام التاجي في تحسين وظائف القلب مع تقليل العلامات والأعراض وتجنب المضاعفات المستقبلية. قد لا يحتاج بعض الأشخاص إلى العلاج خاصة أولئك الذين يعانون من قصور خفيف. يأخذ الطبيب بعين الاعتبار درجة الأعراض ومرحلة القصور، عند مناقشة خيارات العلاج.

قد يشمل علاج قصور الصمام التاجي ما يلي:
- تغييرات صحية في نمط الحياة.
- أدوية لعلاج الأعراض ومنع المضاعفات: قد تكون هناك حاجة للأدوية لتقليل أعراض ارتجاع الصمام التاجي ولمنع مضاعفات مرض صمام القلب. تشمل أنواع الأدوية التي يمكن وصفها لعلاج ارتجاع الصمام التاجي ما يلي:

1 - مدرات البول والتي تقلل أو تمنع تراكم السوائل في الرئتين وأجزاء أخرى من الجسم.

2 - مضادات التخثر: إذا كنت تعاني من الرجفان الأذيني بسبب مرض الصمام التاجي، فقد يوصي الطبيب بأدوية لتمييع الدم لمنع حدوث جلطات. يزيد الرجفان الأذيني من خطر الإصابة بجلطات الدم والسكتات الدماغية.

3 - أدوية ضغط الدم.

إجراء عملية جراحية لإصلاح أو استبدال الصَمّام التَاجي:
قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية في حالات قصورالصمام التاجي الشديد. غالبًا ما تكون هناك حاجة لعملية جراحية على الفور لعلاج قصورالصمام التاجي الحاد والشديد. قد يتمكن الجراح من إصلاح الصمام التاجي، وإلا فهناك حاجة إلى صمام بديل.

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