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منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في الأردن

9/10/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت نقابة الفنانين الأردنيين، منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في المملكة.

وأوعزت النقابة، لكافة المنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات، بإيقاف الفنانة المذكورة، عن ممارسة كافة المهن الفنية.

وهددت في بيان اليوم الأحد، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أحيت حفلا في الساحل الشمالي بمصر مؤخرا، وغنت العديد من الأغاني ذات الألفاظ الخادشة للحياء.

وعلى إثر ذلك قررت نقابة الفنانين المصريين منعها من الغناء في البلاد.








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