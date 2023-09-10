منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في الأردن

منع الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في الأردن
التاريخ
9/10/2023 2:36:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
قررت نقابة الفنانين الأردنيين، منع
الفنانة اللبنانية سارة زكريا من الغناء في المملكة.
وأوعزت النقابة، لكافة المنشآت
السياحية ومتعهدي الحفلات، بإيقاف الفنانة المذكورة، عن ممارسة كافة المهن الفنية.
وهددت في بيان اليوم الأحد، باتخاذ
الإجراءات القانونية بحقها وحسب الأصول.
تجدر الإشارة إلى أن الفنانة أحيت حفلا في الساحل الشمالي بمصر مؤخرا، وغنت العديد من الأغاني ذات الألفاظ الخادشة للحياء.
وعلى إثر ذلك قررت نقابة الفنانين المصريين منعها من الغناء في البلاد.
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