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دراسة: المشي لدقيقتين بعد تناول الطعام قد يؤثر إيجابيا على مستوى السكر

9/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



لقرون عديدة، كان الناس في منطقة البحر الأبيض المتوسط المشمسة، ينهضون من مكانهم بعد تناول وجبة من أجل المشي إلى ساحة البلدة غالبًا لرؤية الجيران، والتواصل الاجتماعي. ويعد المشي جزءًا كبيرًا من نمط الحياة هذا، وتم إدراجه كأساس النظام الغذائي الصحي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط. بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
قد يكون هذا من أسباب استنتاج الدراسات، أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط قد يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وارتفاع الكولسترول، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وبعض أنواع السرطان، والمساهمة في تقوية العظام، وتعزيز صحة الدماغ، ودرء الخرف، والاكتئاب، وفقدان الوزن بشكل صحي.
وليس من الضروري، أن يستغرق المشي قدرًا كبيرًا من وقتك أيضًا، إذ إن ممارسته لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى خمس دقائق بعد تناول الوجبة، يمكن أن يفي بالغرض، وفقًا لدراسة أجريت العام 2022 في مجلة "Sports Medicine".
ويمكن للوقوف بعد تناول الطعام أن يفيدك أيضًا، ولكن ليس بقدر المشي، بحسب المؤلف المشارك في الدراسة إيدان بوفي، وهو طالب دكتوراه في قسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة "ليمريك" بأيرلندا.
وأفاد بوفي: "فترات الوقوف المتقطعة طوال اليوم وبعد الوجبات تقلل نسبة الغلوكوز بمعدل 9.51 % مقارنة بالجلوس لفترات طويلة. ومع ذلك، إلا أن المشي الخفيف المتقطع طوال اليوم شهد انخفاضًا أكبر في نسبة الغلوكوز بمعدل 17.01 % مقارنةً بالجلوس لفترات طويلة".
المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الطعام، قد يؤدي لارتفاع وانخفاض مستويات السكر في الدم بشكل تدريجي
وحلل التحليل التلوي المنشور في شهر شباط (فبراير) 2022 سبع دراسات قارنت تأثير الجلوس، والوقوف، والمشي على مستويات الأنسولين والسكر في الدم.
وطلب من المشاركين في الدراسات، إما الوقوف أو المشي لدقيقتين إلى 5 دقائق كل 20 إلى 30 دقيقة على مدار يوم كامل.
وأكد بوفي: "بين الدراسات السبع التي تمت مراجعتها، بلغ إجمالي وقت النشاط طوال فترة المراقبة حوالي 28 دقيقة، تخللتها فترات راحة للوقوف والمشي الخفيف تراوحت بين دقيقتين إلى 5 دقائق".
ووجد التحليل، أن الوقوف كان أفضل من التوجه مباشرة إلى المكتب أو الأريكة للجلوس عندما تعلق الأمر بمستويات السكر في الدم، لكنه لم يساعد في خفض الأنسولين في مجرى الدم.
ومع ذلك، عند توجه الأشخاص للمشي لفترة قصيرة بعد تناول الطعام، ارتفعت مستويات السكر في الدم وانخفضت بشكل تدريجي، بينما كانت مستويات الأنسولين لديهم أكثر استقرارًا عند مقارنتها بمستواها عند الوقوف أو الجلوس، بحسب الدراسة.
كيف تساعد الحركة؟ تحتاج العضلات إلى الغلوكوز للعمل، لذا تساعد الحركة على إزالة السكريات من مجرى الدم، وهذا هو السبب وراء اعتماد العديد من العدائين على "تحميل الكربوهيدرات" (carbo loading) قبل المشاركة في الماراثونات أو السباقات على سبيل المثال.
هل تريد الاستفادة بشكل أكبر، والذهاب إلى مدى أبعد من مجرد خفض نسبة السكر في الدم؟ إذا، حسن مستوى أدائك لتلبية الحد الأدنى من معايير النشاط البدني للأمريكيين، وذلك عبر القيام بـ150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة، وممارسة أنشطة تقوية العضلات ليومين خلال الأسبوع.



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