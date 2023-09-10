عرض مسرحية بعنوان فاصل زمني في الزرقاء
التاريخ
9/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عرضت مساء أول من أمس السبت، على مسرح الشاعر حبيب الزيودي في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، مسرحية بعنوان "فاصل زمني"، بحضور جمع من الفنانين وأهالي الزرقاء.
وتتناول المسرحية حكاية من الزمن الحاضر معالمه غير واضحة، لتكشف تناقضات الماضي المعتمة، وتبرز علاقة الإنسان بذاته وبمحيطه ووسطه، فشخصيات المسرحية تبحث عن ذاتها من خلال بعضها البعض، وتتفاعل في الفضاء الواقعي متأرجحة بين المواجهة والهروب.
جسّد المسرحية، التي كتبها وأخرجها محمود الزغول، الفنانون: عمران العنوز، كامل الشاويش، علاء الحاج عيد، فرح نصار، سارة أبو زهرة، عبدالله خليل، ومحمود الزغول.-(بترا)
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