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رسميا.. ترند وترويقة تدخلان قاموس اللغة العربية

9/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مع تقدم العصور تتغير غالباً اللغات وتتوسع قواميسها، ومع دخولنا عصر "السوشال ميديا" يبدو أن بعض التعابير اقتحمت قاموس اللغة الغربية واحتلت مكانة رسمية.
فقد سمح مجمع اللغة العربية في القاهرة بإدخال كلمات جديدة في القاموس العربي منها "ترند" و"ترويقة" و"ترويسة" و"ترهل".
وأجازت لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع كلمة الترويقة وهي ما يُؤكل ويُشرب في الصباح على الريق، وكلمة الترويقة يطلقها حسبما قال المجمع أهل الشام على وجبة الإفطار.
كذلك أوضح أنه تم إجازتها لأنها من الفعل "روَّق" حيث يقال: "روَّق الشرابَ أي صفَّاه، والرَّوْق من كل شيء مقدَّمه وأوله".
وكشف مجمع اللغة أن كلمة "ترويقة" على وزن "تفعيلة" وتتميز بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.
"ترويسة" و "ترهل"
إلى ذلك أجاز المجمع كلمة "ترويسة" وتعني كلمة رئيسة أو عنوان رئيسي يُذكر في رأس الصفحة لإبراز مضمون ذي أهمية خاصة، وهي مألوفة في الكتب، والمعاجم، والصحف والمجلات.
وذكر المجمع أن ترويسة العنوان تتضمن اسم المؤسسة ومكانها وما يتصل بها من معلومات خاصة، مثل رقم الهاتف والفاكس ونحوها كترويسة، مضيفاً أن أصل الواو في الترويسة هو الهمزة، فهي في الأصل "ترئيسة" من الفعل "رأّس"، و يقال رأَّسه عليهم جعله رئيسا.
وتتميز الكلمة أنها على وزن تفعيلة بكثرة الاستعمال، وبالصحة اللغوية، والاختصاص بدلالة اجتماعية اكتسبتها من ممارسات الناس في حياتهم الاجتماعية، وتفاعلاتهم اللغوية اليومية.
وأضاف المعجم أن كلمة "ترهل" أو "تراخ"، وهي تعني ضعفا في أداء الواجب، دون أن يكون ذلك ناشئاً عن قلة الموارد أو الإمكانات البشرية وغيرها، بل كثيراً ما يكون مصحوباً بالزيادة فيها.
كذلك أجاز المعجم الكلمة لأنها في أصلها تدل على الاسترخاء والضعف والاضطراب، وربما كان ذلك مصحوباً بانتفاخ يشبه الورم، وليس عن داء، وإنما هو استرخاء ونزوع إلى الضعف.
"التِّرِنْد"
في سياق متصل، أجاز المجمع كلمة "التِّرِنْد" المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعيّ والتي تعني موضوعا ساخنا جديدا يُثار على منصّات مواقع التواصل، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث فيه والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة.
وقال المعجم إن "الترند" كلمة معرّبة من الأصل الإنجليزي لها وتعني نزعة أو ميل أو موضة.
يذكر أن مجمع اللغة العربية في القاهرة تأسس في (ديسمبر) من العام 1932 في عهد الملك فؤاد الأول، ونص مرسوم إنشائه على أن يتكون المجمع من 20 عضواً من العلماء المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، نصفهم من المصريين، ونصفهم الآخر من العرب والمستشرقين.
ويتولى المجمع وضع المعاجم اللغوية، وبحث قضايا اللغة ووضع المصطلحات العلمية واللغوية وتحقيق التراث العربي.-(العربية نت)



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