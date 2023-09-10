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فناء.. برامج تمكن وتطور قدرات الفتيات بكرة القدم في المحافظات

9/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبو حمور






بطريقة مميزة واستثنائية جعلت زين طوال وسولين الزعبي من الساحرة المستديرة فرصة لتمكين النساء وتقويتهن في مواجهة ظروف الحياة الصعبة والحصول على تكافؤ الفرص.
أخذت طوال والزعبي على عاتقهما مسؤولية تمكين الفتيات في المحافظات والمناطق النائية من خلال خلق مساحة آمنة تمكنهن من ممارسة رياضة المشي والركض ولعب كرة القدم، فأنشأتا جمعية فناء لتمكين النساء في كرة القدم.
"نحن نمثل المنتخب الأردني النسائي لكرة القدم وهذا يحمّلنا مسؤولية دعم الفتيات في المحافظات والمناطق النائية"، وفق طوال والزعبي؛ ليصبح لديهن المكان الآمن للعب والركض، وكانت البداية خلال جائحة كورونا.
جاءت فكرة الجمعية بحسب طوال والزعبي في آخر 2021 خلال جائحة كورونا، وكانتا من أوائل الفتيات اللواتي لعبن كرة القدم في 2004، وهذا جعلهن يعتقدن أنه لا بد من أن يقدمن شيئا للفتيات ومستقبلهن.
ومن التحديات الكبيرة التي واجهت طوال والزعبي، رفض المجتمع حبهن لكرة القدم وشغفهن بممارستها، مما جعلهما أقوى حتى وصلا إلى أهداف اللعب الاحترافي للمنتخب الأردني، حيث أكدن لـ "الغد" أنهن لم يصلن إلى ما هن عليه اليوم دون هذه اللعبة. فقد غيرت كرة القدم حياتهن وطورت مهاراتهن داخل وخارج الملعب.
التأثير الإيجابي لكرة القدم على حياتهن طوال هذه السنوات جعل طوال والزعبي يدركن أنه يجب عليهن لعب دور في تقديم كرة القدم للفتيات، وخاصة تجاه الفتيات اللواتي لا يحصلن على إمكانية الوصول وتكافؤ الفرص.
تقدم جمعية فناء بحسب المؤسستين طوال والزعبي، مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تمكن الفتيات والنساء من خلال كرة القدم.
ويشمل ذلك ورش عمل تدريبية يجريها مدربون معتمدون من FIFA، وتطوير المعدات والمرافق الرياضية، والإرشاد والتدريب على القيادة، وفعاليات المتحدثين الضيوف التي تضم لاعبات حاليات وسابقات. وتقول طوال، "هدفنا هو تزويد الفتيات والشابات بالأدوات التي يحتجنها لتطوير مهاراتهن وثقتهن وقدراتهن القيادية، وأيضا تعزيز قيمة الرياضة في المجتمعات".
وتهدف "فناء" بحسب الزعبي وطوال، إلى توفير مساحة آمنة، بتحويل ساحة المدرسة إلى منطقة رياضية مجهزة تجهيزًا جيدًا حتى تتمكن الفتيات من الركض وممارسة رياضاتهن براحة، حيث يكتسبن الثقة ويطورن لديهن مهارات صنع القرار والقيادة للحياة المستقبلية، مع ضمان أن تصبح ممارسة المرأة للرياضة حقًا أساسيًا للجميع.
إلى جانب المساحة الآمنة توفر الجمعية وفق طوال والزعبي، مدربات كرة قدم مؤهلات يقمن بتنظيم ورش عمل لتدريب كرة القدم يجريها مدرب معتمد من الفيفا لمدرسي التربية البدنية في المدارس من أجل تحسين قدرتهن على تقديم تدريب مناسب لكرة القدم في المدرسة، وتقوم المدربة المعتمدة فينا بتدريب معلمات التربية البدنية، ليصبحن مدربات وقادة لطلابهن، حول كيفية استخدام كرة القدم لتعزيز قيمتهن الذاتية وقدراتهن البدنية.
وتقدم الجمعية فرصة للفتيات في التعرف على نماذج الأدوار النسائية من خلال دعوة اللاعبات الحاليات والسابقات ليصبحن قدوة، بإلقاء خطابات للفتيات من أجل إلهامهن وتمكينهن. وذلك من خلال التعلم من اللاعبين المحترفين القيم التي تكرسها الرياضة -العمل الجماعي، الشمول، والإنجاز الشخصي- وهذا يبني أساسًا قويًا للنمو الشخصي والمجتمعي.
كما وتهدف الجمعية إلى تطوير المجتمع من خلال مجموعة من البرامج والخدمات ليس لتمكين الفتيات والنساء فحسب، بل لها أيضًا تأثير إيجابي على المجتمعات التي يعشن فيها من خلال توفير إمكانية الوصول إلى المعدات والمرافق الرياضية، فإننا نشجع النشاط البدني ونعزز الحياة الصحية. وفق طوال والزعبي
ومن خلال ورش العمل التدريبية والإرشادية، تقوم "فناء" بتزويد المعلمين وقادة المجتمع بالمهارات التي يحتاجونها لإلهام وتوجيه الجيل القادم. ومن خلال تسليط الضوء على إنجازات الرياضيّات، كسر الحواجز وتحدي الصور النمطية، مما يمهد الطريق لمزيد من المساواة بين الجنسين في الرياضة وخارجها.
تعمل هذه الجهود معًا على تعزيز العمل الجماعي والشمول والنمو الشخصي، مما يساعد في النهاية على بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة.
أربعة بيانات لوزارة التربية والتعليم أشارت إلى أن 4 % فقط من المدارس توفر فرصاً متساوية لممارسة كرة القدم، لكن البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، تظهر أن 4 % فقط من جميع المدارس في الأردن تقدم تدريبًا على كرة القدم للفتيات. وهذا الرقم أقل حتى بالنسبة للمدارس الثانوية، حيث توفر 2 % فقط فرصًا متساوية لممارسة كرة القدم في دروس التربية البدنية.
وتدعو طوال والزعبي لتكاتف الجهود لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا لفتياتنا ليصبحن قادة في مجتمعاتهن، مؤكدين أن هذا النهج لا يدعم المهارات القيادية فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص الفتيات للمشاركة في كرة القدم التي تقودها النساء، مع توقع أن يبدأ الجيل القادم من القوى العاملة النسائية في النمو والتطور.
يذكر أن جمعية فناء هي جمعية غير ربحية تعمل على تمكين الإناث؛ الفتيات والنساء، من خلال كرة القدم لتغيير العقلية والصورة النمطية التي تفترض أن كرة القدم هي لعبة للذكور فقط.
يتمثل نهجها في تحويل ساحات المدارس إلى مكان رياضي مجهز للممارسة الرياضة في مدارس للإناث مع توفير مساحة آمنة ودورات تدريبية لتدريب وممارسة كرة القدم.
ونفذت الجمعية عدة مشاريع الأول نفذ كاملا في مدرسة مليح الثانوية لللإناث والتي تحتضن 500 طالبة. حيث تم تجهيز وتجميل الساحة الرياضية وتحويلها لإلى ملعب كرة قدم خماسي، بوجود جداريات فنية على سور الملعب الداخلي.
كما تم عقد دورة بموضوع الرياضة من أجل التنمية لـ 20 معلمة في لواء ذيبان لمدة 3 أيام، وتدريبهن على أسس الرياضة من أجل التنمية، في حين سيتم افتتاح الملعب وتنظيم بطولة كرة قدم من 12 فريقل للطالبات من مدارس في لواء ذيبان في الرابع من أيلول الحالي.



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