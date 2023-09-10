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فتحولي عيوني.. مبادرة تحيط الصغار بأساليب الحماية من الاعتداء والإساءة

9/10/2023 2:36:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
علا أبو الخير






"ما بدي أفتح عيون ولادي على هاي الأمور.. ما بدي أخلي ولادي يخافوا من كل شيء وأفهمهم على أشياء ممكن ما يتعرضولها.. ما بعرف كيف أتحدث معهم حول تلك المواضيع والإجابة عن تساؤلاهم الفضولية".. تلك بعض من عبارات تبرير يضعها الأهل ويرددونها خوفا من الاقتراب نحو دائرة "الممنوعات" المرتبطة "بالتربية الجنسية"، والتي لطالما كانت دائما محفوفة بالمخاطر والاعتقاد السائد بأنها تسهم في "فتح عيون الأطفال" ووعيهم المبكر بما يسلبهم البراءة ويجردهم منها.
بيد أن التربية الجنسية تعد جزءا من العملية التربوية وتقع ضمن الأولويات، لتزويد الأطفال بالمعرفة حول الحدود الجسدية الآمنة وخصوصية الجسد وغيرها من المفاهيم التي تسعى مبادرة "فتحولي عيوني" التوعوية إلى تقديمها للأطفال بطرق متناسبة مع سنهم ومستوى إدراكهم، بالاعتماد على أساليب التعلم عن طريق اللعب واللعب التمثيلي وقراءة القصص والصور الإيضاحية والرسم.
وتعرف التربية الجنسية، بأنها عملية توجيه وتعليم مرتبطة بالخصائص البيولوجية التي يختص بها الإنسان، وتشتمل على عناصر عدة وأركان منها، تهذيب التعامل مع الجسد، نظافة الأجزاء الخاصة وخصوصيتها، الاعتزاز بالنفس والهوية (ذكر أو أنثى) واحترام الآخر، تهذيب التعامل الجسدي مع الآخرين واحترام حدودهم الشخصية وغيرها.
ترى مؤسسة المبادرة نور سكجها، وهي أم ومختصة في الإرشاد النفسي والمدرسي، أن تلك المعارف تسهم في منح الأبناء القوة والثقة وتسلحهم بطرق الحماية والقدرة على التعامل مع الإساءات، من خلال العمل على تعريف الطفل بحقوقه وإدراكه للعلامات التحذيرية في التعامل وخطوات الابتعاد والدفاع عن النفس، إضافة إلى فهم خصوصية الجسد وحمايته.
وتعمل أيضا المبادرة وفق سكجها، على توعية الآباء والمعلمين حول طرق التعامل مع تساؤلات الأطفال وكيفية الإجابة عنها بالطرق الصحيحة، من الطفولة المكبرة وحتى مرحلة المراهقة.
وقدمت "فتحولي عيوني" منذ تأسيسها في العام 2018، العديد من الجلسات التوعوية والورشات التثقيفية للأهل والمدرسين والعاملين مع الأطفال، والأطفال من مختلف المراحل العمرية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمدارس في العاصمة عمان.
وكانت الفعالية الأخيرة منها في مؤسسة عبد الحميد شومان خلال الشهر الحالي تحت عنوان "خصوصية الجسد عند الأطفال".
وفي السياق تبين سكجها، أن اختيار مواضيع الجلسات وطريقة طرحها تختلف تبعا للفئة العمرية والمرحلية، وتتم الجلسات بشكل جماعي ومنفرد، على سبيل المثال، يتم التركيز في السنوات المكبرة في تعليم الطفل على خصوصية الأجزاء الخاصة وعدم كشفها أمام الآخرين، ومن ثم التدرج معه في التفريق ما بين الوضع الآمن والوضع غير الآمن في التعامل مع الآخرين، والفرق بين اللمسة الآمنة واللمسة غير الآمنة، وذلك من خلال ربطها بالقصص والصور والمصطلحات البسيطة التي يسهل على الأطفال فهمها وتذكرها، إضافة إلى خطوات التعامل مع التصرفات المسيئة وإخبار شخص يثقون به.
وفي مرحلة المراهقة والبلوغ، يتم عقد جلسات خاصة مع الفتيات والفتيان كل على حدة، لتعريفهم بما يحدث خلال المرحلة من تغيرات هرمونية وفسيولوجية وكيف يتعاملون مع أجسادهم ويتقبلونها.
بحسب سكجها، جاءت المبادرة لأسباب عدة، ودوافع مرتبطة بغياب موضوعات التربية الجنسية عن المناهج الدراسية، علاوة على عدم وجود الوعي الكافي في التعامل مع الاعتداءات الواقعة على الأطفال، مع غياب الأرقام والإحصائيات الواضحة حول تلك الظاهرة وبقائها طي الكتمان والصمت بسبب المعتقدات الاجتماعية الخاطئة. والتي تدفع كثيرا من الأطفال أو ربما الأسر على عدم الإفصاح والبقاء داخل حواجز الخوف، حتى وإن كان ذلك على حساب الأذى النفسي والجسدي الذي يتعرض له الطفل المعتدى عليه، واستمرار تعرضه للانتهاك لأسابيع أو أشهر أو ربما سنوات.
تتعدد صور الاعتداء الجنسي على الأطفال ومنه الاعتداء اللفظي من خلال التلفظ بكلمات نابية وجنسية أو ممارسة تلك الأفعال، الاعتداء الجسدي إما باستخدام العنف والإجبار أو الاستغلال والتلاعب العاطفي، الاعتداء الرقمي من خلال عرض محتوى إباحي أمام الطفل أو التشهير به عبر مواقع الإنترنت.
بحسب استعراض نشرته منظمة اليونيسف، شمل 217 دراسة، هناك 1 من كل 8 أطفال في العالم (12 %) قد تعرض للإساءة الجنسية قبل أن يبلغ سن 18 عاما. ووفقا لدراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية يتعرض أكثر من 200 مليون طفل حول العالم إلى الاعتداء الجنسي سنويا.
وفيما يخص تلك الظاهرة، ترى سكجها أن هناك عوامل عدة تسهم في جعل الطفل أكثر عرضة للإساءة والتعرض للاعتداء، منها ما يرتبط بالطفل نفسه وفي شخصيته ومنها ما يرتبط بذويه، فغالبا ما يكون الطفل الذي يتعرض لها إما مهملا أو معنفا.
وهنا يأتي دور الوالدين في تعزيز إيمان الطفل بقدراته وثقته بنفسه وفهمه لحقوقه وحدوده الجسدية وحدود غيره في التعامل، فضلا عن أهمية منح الأبناء المساحة الآمنة للحديث معهم والإجابة على تساؤلاتهم ومناقشتها بطريقة واعية.
كما يسهم إنكار الإساءة أو تكذيب الطفل في بقائه داخل دوامة الاعتداء وعدم إخبار الأهل خوفا من التعرض للوم والغضب أو التعنيف، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى الاحتضان وطمأنته وعدم تركه وحيدا في الموضوع، حيث يكون الطفل في حالة صدمة وتحت ضغط نفسي كبير جراء عدم قدرته على التصرف والدفاع عن نفسه.
وتنوه سكجها بهذا السياق، إلى ضرورة وضع الأبناء في منطقة آمنة، فلا يجوز منحهم الوعي الكافي ومن ثم تركهم في بيئة قد تشكل عليهم خطر أو مع شخص قد يؤذيهم، إذ لا تحصل الإساءات في نسب كبيرة من غرباء بقدر ما تحصل من أشخاص مقربين ومعرفين من قبل الطفل.
تأثيرات كبيرة وأضرار جسيمة قد تلازم الطفل الذي تعرض للاعتداء طوال حياته وتختلف تبعا للعمر بحسب سكجها، ولا سيما عندما يمتد الاعتداء لفترات طويلة دونما معرفة الأهل أو من يسطيعون التصدي للإساءة ومنعها، منها العنف والخلل في الاهتمامات والسلوكيات.
إضافة إلى تكرار عادات خاطئة للشعور في إحساس معين، اضطرابات في اختيار الأصدقاء والانطواء على الذات، وقد يتجه بعضهم في المراهقة نحو سلوكيات تشكل مخاطر أكبر عليه، وأحيانا يصيبهم "إفاقة" مبكرة.
وقد يمتد الأثر في مستقبلهم وينعكس في عدم قدرتهم على اختيار الشريك المناسب ووجود مشكلات بالعلاقة معه، فضلا عن التأثير على صورة الشخص الجسد لدى المعتدى عليه وتحول علاقته بجسده لتصبح مؤذية.
ومن جانب آخر تقول سكجها: "من المؤسف إن كثيرا من الأهالي يعتمدون على المدرسة في إيضاح أمور عديدة لابنائهم وتشكيل الوعي لديهم حولها، في حين أن ذلك الدور مناط بالأسرة بالمقام الأول وهو الأساس".
وتكمل، "للمدرسة دورا مهما وهو تكاملي مع دور الأهل في التوعية، ويجب أن تؤمن المدارس بيئة آمنة وصحية تحمي الأطفال من التعرض لأي اعتداء أو تمنع أي سلوك غير مرغوب من الطلبة". فضلا عن دور المعلمين في تعزيز سلوكيات وإطفاء سلوكيات أخرى لدى الطلاب، إذ يقضي الطالب وقتا طويلا في المدرسة وقد تظهر لديه سلوكيات مختلفة لا تراها الأم أو الأسرة، أو قد تكون شخصية الطفل في المدرسة مختلفة عنها في المنزل. وتبعا لذلك تؤدي المبادرة الدور الوقائي والإرشادي المطلوب لحماية الأطفال ومساعدتهم من خلال رفع مستوى
الوعي والمعرفة المطلوبين". وفي حالات الاعتداء تعمل المبادرة على مساعدتهم في اللجوء إلى المختصين والمعالجين ليتعاملوا معها.
وفي الختام، تبين سكجها، أن التصدي لتلك الظاهرة يعتمد على مثلث الأسرة والمجتمع والمدرسة، إذ تتعدد طرق العلاج، ولكن بالتأكيد التجاهل ليس من ضمنها، وتبدأ عند إدراك المجتمع لتلك الحالات وعدم إنكار وجودها لمواجهتها بالحلول والحد منها، إضافة إلى ضرورة التحديث على المناهج وتفعيل حصص الإرشاد المدرسي التي تقدم المعلومات للطلبة بطرق غير تقليدية، بالتعاون المشترك مع الجهات المختصة في التبليغ والتعامل مع حالات التحرش والاعتداء.



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