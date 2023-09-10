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رغم قرار المنع.. سارة زكريا تؤكد حضورها للأردن وإحياء حفلها الخميس القادم

9/10/2023 2:36:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رغم قرار رسمي بمنعها من الغناء داخل الأردن نشرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا عبر صفحتها في انستغرام مقطع فيديو مساء الأحد تدعو فيه محبيها للتجمع في الحفل القادم لها في الأردن.

وقالت في مقطع الفيديو الذي جاء ضمن خاصية "الستوري" عبر انستغرام إنها ستكون متواجدة في الحفل الذي سيقام يوم الخميس القادم بتاريخ 14 أيلول.

كما ونشرت الإعلان الخاص بالحفل مساء الأحد أي بعد صدور إعلان منعها من الغناء في الأردن.

وقد أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع اللبنانية سارة محمود الزكريا من الغناء في المملكة، بعدما كانت نقابة المهن الموسيقية في مصر أجرت تحقيقاً معها على خلفية ألفاظ نابية أطلقتها خلال حفلها في الساحل الشمالي مؤخراً.

وأصدرت النقابة الأردنية بياناً، الأحد، أكدت خلاله أنها أوعزت للمنشآت السياحية ومتعهدي الحفلات بإيقاف سارة الزكريا عن ممارسة كافة المهن الفنية في المملكة، وتوعدت النقابة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.

وأشارت النقابة إلى المادة 26 في قانونها التي تنص على ((المحافظة على آداب المهنة وقواعدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وحقوق الأعضاء وكرامتهم وسائر العاملين فيها)).

وقالت إنه لا يجوز التجاوز الأخلاقي أو اللفظي في أي من المهن المشمولة بالقانون، مؤكدة عدم أحقية أي شخص في ممارسة المهن الفنية دون استصدار تصريح منها.










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