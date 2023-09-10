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الأردن يشارك في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب

9/10/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- يشارك الأردن في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية، وتستمر فعالياته حتى 17 من أيلول(سبتمبر) الحالي على أرض المكتبة الوطنية بمدينة رام الله.
وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس في تصريح صحفي: "إن عدد دور النشر الأردنية المشاركة في الدورة الـ13 من المعرض وصل إلى 46 دار نشر تعرض إصداراتها المتميزة من كتب الأطفال، والكتب العلمية، والتاريخ، والتراث، وغيرها من مختلف الإصدارات".
وأضاف، أن هناك حضورا لافتا للأردن في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية متنوعة العناوين، وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء، ومثقفين وفنانين أردنيين.
وأكد أبو فارس اهتمام الناشر الأردني بالمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب بشكل دائم، لأنه معني بشكل خاص بنجاح هذا المعرض الذي يقام على أرض فلسطين الحبيبة في ظروف معروفة للجميع، ومعني أيضا بالتواصل مع أهلنا الفلسطينيين في هذه الدورة التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات المعرض.
وتشارك وزارة الثقافة في معرض فلسطين الدولي للكتاب، ويضم جناح الوزارة الذي يشرف على إدارته د.سالم الدهام مدير الدراسات والنشر عناوين من إصدارات الوزارة تتناول التاريخ المشترك بين البلدين الشقيقين ودور الأردن والملوك الهاشميون في مساندة الأشقاء عبر مسيرتهم في التحرر الوطني ودعم حقوقهم الوطنية المشروعة وتضحيات الجيش الأردني في فلسطين، إضافة إلى إطلالة على المشهد الثقافي الأردني من جميع جوانبه.
ويشار إلى أن معرض فلسطين الدولي للكتاب قد بدأت فعالياته الخميس 7/9/2023 بمشاركة 390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسورية، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.



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