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حفل إشهار كتاب رباعيات جنين في المكتبة الوطنية

9/10/2023 2:36:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عزيزة علي






عمان- تحت رعاية الشاعر حيدر محمود أقيم أول من أمس حفل توقيع لديوان "رباعيات جنين"، الذي شارك فيها أكثر من "150"، شاعرا وشاعرة، وقام بإعداده والإشراف عليه كل من الدكتور صلاح جرار، والشاعر سعيد يعقوب.
تحدث في الحفل الذي نظمته اللجنة المشرفة على مبادرة ديوان "رباعيات جنين"، كل من: د. خالد الجبر، د. صلاح جرار، الشاعر سعيد يعقوب، د. أمجد الفاعوري، وأداره كل من شفيق العطاونة، وعنان محروس.
راعي الحفل الشاعر حيدر محمود، أشاد ببطولات أهل جنين وتضحياتهم، ودفاعهم عن شرف الأمة وكرامتها، ووقوفهم في وجه الاحتلال الذي يرتكب الجرائم بحق أهل فلسطين، مشيرا إلى أهمية الديوان باعتباره يمثل النبض العربي الحقيقي، من خلال رباعيات الشعراء الذين شاركوا بالديوان، ووجَّه الشكر والتقدير للقائمين على هذه المبادرة المهمة، التي تهدف إلى جمع كلمة الشعراء العرب وتوحيد موقفهم إزاء القضية العادلة، وهي قضية فلسطين.
من جانبه قال رئيس اللجنة المشرفة على الديوان د. صلاح جرار، إن هذا مهرجان في ديوان، يخلِّد البطولة ويعتز بالشهداء، وفي المواقف المشرِّفة لأهل جنين ومخيمهم، في التصدي للاحتلال والصمود أمام آلة الدمار الصهيوني، واستعرض مراحل العمل في الديوان وشكر الشعراء المشاركين، وحيَّاهم على موقفهم من القضية الفلسطينية، وأثنى على الجهود التي بذلها المدير التنفيذي للمبادرة الشاعر سعيد يعقوب، وأوضح أن عدد المشاركات بلغت مائة وخمسة وعشرين شاعرا، توزَّعت على عدد من الدول العربية، كان للأردن وفلسطين نصيب الأسد منها، فقد بلغت مشاركاتهم أربعا وثمانين مشاركة، وكان لشعراء اليمن والجزائر الحظ الوافر منها، وكانت هناك مشاركات لشاعرات عربيات مبدعات.
وأشار جرار إلى أن المشاركة في هذا الديوان قبل بلغت حوالي إحدى وعشرين مشاركة، لافتا إلى أن هذا اليوم من أيام الشعر، ومن أيام العزة والكرامة، يهبُّ فيه الشعر والشعراء للدفاع عن كرامة الأمّة، وقيمها السامية، ويقفون مع الباذلين أرواحهم ودماءهم من أجل حريتها ووحدتها، والشعر العربي الأصيل هو الذي يؤمن بوحدة الأمة، ويتعالى عن دعوات التنافر والتناحر بين أقطار الوطن العربي، وهو الذي يتألم لأي جرح عربي، ويفرح لأي فرح عربي.
قال د. أمجد الفاعوري، إن المكتبة الوطنية هي ضمير الأمة وذاكرة الوطن ورسالة نهضة، وهي بؤرة إشعاع ثقافي وحضاري، يعكس الوجه المضيء والمشرق لوطننا الغالي، وهو يشكل حاضنة للمبدعين والمثقفين الأردنيين، بما يقيمه من فعاليات وأنشطة ثقافية، تهدف إلى إبراز المنتج الثقافي، ودعم المثقفين وهو أحد أهم الثوابت في سياسة المكتبة الوطنية.
من جانبه قال المدير التنفيذي للمبادرة الشاعر سعيد يعقوب، نستذكر اليوم الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الزكية، بأرواحهم الطاهرة، في سبيل الدفاع عن كرامة الأمّة العربية، من أبناء فلسطين وأبناء الجيش العربي المصطفوي، في معارك الشرف والرجولة والبطولة التي خاضها أبناء قواتنا المسلحة، في وادي التفاح واللطرون وباب العمود وعلى أسوار القدس الشريف، ووجَّه تحيَّة إلى الشعب الأردني الأصيل، وقيادته الحكيمة، الذين وقفوا مع كل قضايا أمتهم، وعلى رأسها قضية فلسطين، وكان الأردن الرئة التي يتنفس منها أهلنا في فلسطين.
وأضاف يعقوب إن كل التعب والعرق والجهد الذي بذل في إعداد هذا الديوان، لا يساوي قطرة دم واحدة نزفت من شهيد، أو آهة من أم ثكلى، أو تنهيدة من طفل يتيم، وأن الشهداء هم وحدهم من يستحقون أن نحني جباهنا أمام تضحياتهم وبطولاتهم، ثم تحدَّث السيد ظاهر أحمد العمرو، الذي كان من أبرز الداعمين للمبادرة، وقال إن لي أمَّين أمَّا ولدتني وأمَّا ربَّتني، الأمُّ الأولى فلسطين، والأم الثانية الأردن، وأنا مدين لهما بكل ما أنا فيه، ولذلك ولائي وانتمائي لهما غير محدود، ويقتضي الوفاء أن أقف معهما، وأن أبذل كل ما أستطيع لكسب رضاهما. مبينا أن الشعر سلاح مهم في معركة الحق والباطل، والشعراء ألْسِنَةُ الحق، ويجب التنويه بجهودهم، وتكريمهم ودعمهم.
وكان الشاعر شفيق العطاونة والروائية عنان محروس، قد أدارا مفردات الحفل بكل مهارة واقتدار، وقد قرأ مشاركات الشعراء حيدر محمود، وصلاح جرار، وسعيد يعقوب، في مستهل كلماتهم، وكان الدكتور جرَّار قد قرأ مشاركات مميزة، لشعراء من اليمن الدكتور الشاعر إبراهيم طلحة، ومن الأردن السفير الشاعر إبراهيم العواودة، والشاعر الموريتاني الدكتور أدي ولد آدب، ومن فلسطين مشاركة الشاعر عقل ربيع، ومن الجدير بالذكر أن هناك طبعة جديدة للديوان منقحة وسيكون الديوان متاحا في معرض الكتاب الدولي بعد أيام في عمَّان عبر دار الخليج للنشر والتوزيع، وفي نهاية الحفل قدمت نسخ من الديوان، والدروع وشهادات التكريم، للشعراء المشاركين، وقدمت الضيافة للحضور.
من جانبه قال د. خالد الجبر إن هذا الديوان له خصوصية تميزه عما تقدمه من الدواوين وهي ماثلة في جانبين اثنين: أولهما راهنية الحدث والآخر أن الأشعار اتحدت في الوزن والقافية والروي والتزمت بعدد الأبيات فجاءت رباعيات، يجد فيها القارئ نفسه أمام أشعار قد تتكرر فيها القوافي والصور فضلاً عن الإيقاع الغنائي العالي وقد يقترب بعضها من النبرة الحماسية الخطابية لكنها في المجمل تنبئ عن شعرية ما يزال سياقها ماثلاً في الوجدان العربي.



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