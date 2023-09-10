مع تغير مهام الخدمة المدنية.. ما مصير آلاف طلبات التوظيف؟

أحدث قرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة لتحل مكان ديوان الخدمة المدنية تساؤلات حول مصير آلاف طلبات التوظيف المتراكمة في الديوان، فضلا عن الدور الجديد الذي ستؤديه الهيئة في قابل الأيام.



وكان مجلس الوزراء قرر تحديد موعد إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة قبل نهاية العام الحالي، ووقف استقبال الطلبات حتى الثلاثين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.



وفي هذا الصدد، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر لـ"الغد" أن الدور الجديد للديوان، ضمن إستراتيجية الموارد البشرية، سيركز على إحداث تحول جذري بالانتقال نحو الدور المرتبط برسم السياسات والتنظيم والرقابة، والانسحاب من بعض الأعمال والإجراءات التنفيذية المباشرة، من خلال إعطاء مجال للدوائر الحكومية للإعلان عن وظائفها واستقبال الطلبات، ويكون دور الديوان بالدرجة الرئيسية مرتبطا بتقديم الإسناد الفني للدوائر.



وقال الناصر إن توفير ما تحتاجه الوزارات من متطلبات تقنية وبشرية، يتم من خلال ديوان الخدمة، بالإضافة إلى الرقابة على الإجراءات، ضمن ما تضمنه البند الخامس الذي نص أن يكون دور هيئة الخدمة والإدارة العامة رقابيا تنظيميا من خلال تبني مبدأ مركزية التخطيط ورسم السياسات بعيدا عن مركزية التنفيذ.



وبين أن مسؤوليات الديوان في عقد التسعينيات تركزت على أن يكون هو الجهة المرجعية الأساسية التي تقوم بمتابعة وإدارة برنامج تطوير والتحديث الإداري في الدولة.



وأضاف أن من المهام الأخرى المنوطة بالديوان ما يتعلق بإدارة الموارد البشرية، من حيث التأكد من سلامة ودقة إجراءات الاستقطاب والتعيين في الخدمة المدنية مع الانتقال نحو المفاهيم الحديثة المبنية على الكفايات الوظيفية وليس على المنهجية التقليدية.



وأشار إلى إسناد مهام حيوية وأساسية لديوان الخدمة تساهم في عملية تنظيم واقع الوظيفة العامة، في الرقابة على المخرجات والثقافة المؤسسية، والتأكد من الامتثال للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية.



وأضاف أن الهيكل التنظيمي الجديد للديوان يقلص من الأعمال الإجرائية الروتينية حيث كانت 60 بالمائة من مديريات الديوان تمارس هذه الأعمال، لكن في الهيكل الجديد ستتولى المديريات نحو 70 بالمائة من الأعمال الفنية، من دعم وإسناد لعملية تطوير القدرات المؤسسية للدوائر الحكومية، ومن خلال متابعة مستوى الخدمات العامة خصوصا في مكاتب خدمة الجمهور، وتحديد الفجوة الرقمية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في هذه المكاتب بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وقال إن كل ذلك سينعكس على الجوانب المرتبطة بنشر الوعي لدى الموظفين، وطبيعة الوظيفة العامة ومهامها، والغاية من وجودنا كموظفين حكوميين لتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين والمستثمرين.



ونفى الناصر وجود أي تعقيد في الإجراءات، فالإصلاح الإداري كما أشار جلالة الملك، هو حجر الزاوية في الإصلاح السياسي والاقتصادي، وبدون تطوير الكفاءات البشرية وتنميتها وتعزيز ثقافتها المؤسسية، لا يمكن تحقيق الإصلاح الإداري، وفي الوقت نفسه اذا لم يكن لدينا إصلاح آني في الأجهزة المركزية المعنية بالموارد البشرية، لن يتحقق الإصلاح المنشود.



وأكد الناصر أنه ووفقا لقرار مجلس الوزراء، تم استحداث خمس إدارات يرأسها مديرون تنفيذيون يتولى كل منهم الإشراف على الأهداف التي نتوخى تحقيقها، وكذلك مهام وأهداف هيئة الخدمة المدنية وفقا لما جاء في خريطة تحديث القطاع العام.



وتابع: "أول خطوة هي إدارة تطوير السياسات والمعايير المرتبطة بالموارد البشرية، واستقطاب الفرص ضمن معايير العدالة والكفاءة، وتطوير وتحديث البيانات لاستحداث شواغر جديدة في سوق العمل بما يتواءم مع التطوير المستمر.



وفيما يتعلق بمخزون ديوان الخدمة، وآلية التعامل معه خلال السنوات القادمة حتى العام 2027، أكد الناصر أن قرار مجلس الوزراء الأخير تضمن الانتقال التدريجي من مفهوم قوائم الانتظار الى مفهوم الإعلان والمسابقات المفتوحة، بحيث يتم الإعلان عن الشواغر المتاحة للعموم ومنح فرصة متكافئة للجميع بالتنافس على الوظائف الشاغرة.



وحول عوائق التعيين بين أن ذلك ارتبط بصدور قرار مجلس الوزراء بوقف التعيينات في ضوء جائحة كورونا، وبالتالي لم نتمكن من تحقيق النسبة المستهدفة وهي 40 بالمائة بل بلغت 12 في المائة، وبالتالي جاء قرار مجلس الوزراء الجديد ليؤكد على استكمال هذه النسبة بصدور جدول تشكيلات 2023، وترتفع بواقع 15 بالمائة عام 2024، وكذلك الحال بالنسبة لعام 2025 تصبح 55 بالمائة.. وهكذا.



وأكد الناصر أن الإدارة الأردنية في سابق عهدها تميزت باستمرار التطور والتقدم النوعي، وهذا سينعكس إيجابا ايضا على تنمية مواردنا البشرية، وفي المحصلة سيتمكن جهازنا الحكومي من تحقيق دوره الحيوي والأساسي في توفير المتطلبات الضرورية لتحقيق وضمان التكاملية مع الإصلاح السياسي، والتكامل بشكل مباشر مع رؤية التحديث الاقتصادي.

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